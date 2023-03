Suggerimenti, proposte e idee per vivere la domenica nella provincia Granda

Ecco alcune delle tante iniziative in programma per oggi, domenica 12 marzo tra fiere,

mercatini, spettacoli, mostre, musica e cultura



Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione.

Per conoscere le stazioni sciistiche e i centri fondo aperti nella Granda vai su: www.visitcuneese.it/dettaglio-esperienza/-/d/vacanze-neve-alpi-di-cuneo





Città e paesi in festa



A Scagnello è in corso la XX edizione della Festa del Tartufo Nero de.co., protagonista

nel pranzo di oggi, 12 marzo. La Proloco preparerà piatti elaborati e gustosi, tutti accompagnati rigorosamente dal tartufo nero De.Co. di Scagnello: battuta di vitello, crespelle di grano saraceno, uova al pailin, riso al barolo, vellutata di zucca, stinco, formaggi, dolci e tante altre leccornie.

Oggi, dalle 10, ci sarà l'apertura degli stand, alle 11 la prima esibizione di Alessandro Barbero a bordo della sua Bmx. Alle 12.30 pranzo con piatti con tartufo nero De.Co. di Scagnello. Dalle 14.30 inizio della gara di ricerca al tartufo, dove i tartufai con i loro fedeli cani gareggeranno per aggiudicarsi il trofeo "Memorial Alessia e Andreino Lerda", con iscrizione gratuita. Si esibiranno gli allievi della scuola di circo "Cascina all'Inverso", seconda esibizione di Alessandro Barbero e premiazione dei progetti delle scuole del concorso "Bertu il trifulao esperto". Info e programma completo: pagina Facebook proloco Scagnello



A Borgo San Dalmazzo è in corso la 21ª edizione di “Un Borgo di Cioccolato”, tradizionale manifestazione dedicata al “cibo degli dèi”. Gli stand e la tradizionale fabbrica del cioccolato di Pino Oliva sono allestiti a Palazzo Bertello. Oggi pomeriggio ci sarà la degustazione tra le vie della città: in Via Garibaldi, Via Roma e Via Marconi, insieme al Mercatino dell’antiquariato in Via Vittorio Veneto. Durante la manifestazione sono previsti spettacoli artistico-musicali nelle piazze, visite guidate, laboratori, mostre. Questa domenica, dalle 14, viene proposta per i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 25 anni, una passeggiata gourmet, iniziativa gratuita che darà modo ai partecipanti di visitare il centro storico alla scoperta della storia, delle bellezze e delle curiosità del paese. Necessaria la prenotazione. Info e programma completo: https://fierafredda.it



A Sant’Albano Stura prosegue la Fera ed Sant’Alban 2023 con la “Sagra della lumaca e delle carni santalbanesi”. Anche oggi sarà aperto il Museo Longobardo nella Cappella di Sant’Antonio da Padova. Alle 9 ci sarà l’esposizione Fiat 500 Club Italia con ritrovo e iscrizioni in piazza Marconi. Dalle 9.30, dopo l’inaugurazione, ci sarà l’esposizione dei prodotti locali per le vie di Sant’Albano. Alle 12, nel padiglione di Parco Olmi si potrà gustare il “Pranzo del Bollito” servito in due turni dalle 12, su prenotazione. Animeranno la Fiera canti popolari e giri in carrozza e ci sarà la possibilità di degustare piatti tipici santalbanesi nei ristoranti locali.

Info: www.facebook.com/prolocosantalbano1



Oggi, domenica 12 marzo, appuntamento con la nuova Mangiaski Mondolè edition, percorso gastronomico unico, un vero e proprio tour del comprensorio. La giornata sarà all’insegna delle degustazioni tra le baite e le piste da sci del Mondolè con colazione, salumi, taglieri, polentata a 2000 metri, merenda e moscato per finire con party e spritz. Ritiro grembiuli in conca dalle ore 8.30 alle 9.15, possibile acquistare solo il "Solo Mangiaski" o la combinazione “Mangiaski + Skipass". Info: www.facebook.com/PratoNevoso





Appuntamenti con mercatini anche per questa domenica, 12 marzo.

A Saluzzo, dalle 8 alle 18 nel centro cittadino, ci sarà “MercAntico” dell’Antiquariato minore e dell’usato. Decine di espositori saranno protagonisti a Saluzzo lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa invaderanno le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo.

Info: https://fondazionebertoni.it

Ci sarà il mercatino dell'antiquariato e artigianato anche a Monforte d'Alba nel centro storico e a Murazzano in Piazza Umberto I. Info per conoscere altre date e altre località dove, nel corso dell’anno, si svolgeranno mercatini su: www.cuneomanifestazioni.it



Questa domenica, 12 marzo, si terrà la prima edizione di “Code in festa” al rifugio comunale di Pollenzo di Bra. Sarà un incontro gioioso e di solidarietà per gli amici a quattro zampe più fragili, bisognosi di una famiglia che li accolga. Dalle ore 10 e per tutta la giornata ci sarà l’occasione di visitare la struttura e conoscere da vicino i cani in cerca di una casa. Bambini e adulti potranno assistere a giochi con gli animali: due saranno le esibizioni di “disc dog”, lanci, figure e sottofondo musicale con l’istruttore Sergio Raffaeli. Dal più piccolo al più coraggioso, dal più grande al più tranquillo fino ad arrivare al più simpatico quattrozampe portati dai loro padroni alla festa, sfileranno dalle 15.30 a caccia di applausi. Poi alle 16.30 si terranno le premiazioni dei vincitori. Previsti inoltre stand di oggettistica e un punto ristoro. Info: www.facebook.com/fidocercafido





Spettacoli e musica



A San Benigno di Cuneo oggi, domenica 12 marzo, si replica il nuovo spettacolo teatrale in piemontese della compagnia “I sensa nom” di San Benigno. L’appuntamento è alle 20.30 nel salone parrocchiale della frazione. La rappresentazione, in tre atti, s’intitola: “Mia magna la baronessa” e promette grandi risate. Il biglietto costa 5 euro (gratis sotto gli 8 anni, ma anche per i bambini si devono ritirare i biglietti per il posto a sedere). Le prevendite sono attive nell’alimentari “El Negusiet” e al “Bar Torinese” di San Benigno. Eventuali biglietti non prenotati saranno disponibili prima dello spettacolo.



Al Teatro del Marchesato di Saluzzo nel fine settimana è in calendario lo spettacolo “Zeppola”, testo e regia di Valerio dell’Anna. Un gruppo di viaggiatori si trova bloccato in un misero motel di un introvabile aeroporto caucasico, interrompendo bruscamente il loro viaggio. Qui un’arrogante militare addetto alla sorveglianza concupisce con una delle viaggiatrici e tenta con ogni mezzo di ottenerne i favori. La commedia sarà in scena anche oggi, domenica 12 marzo, con doppia replica alle ore 17 e alle ore 21, venerdì 17 e sabato 18 marzo alle ore 21 e domenica 19 marzo alle ore 17. Info: www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it



L’associazione Mangiatori di nuvole torna in scena al Teatro Civico di Busca con lo spettacolo “La leggenda della spada nella roccia”, in programma oggi, domenica 12 marzo, alle 16.30. Scritto, diretto e interpretato da Giulia Brenna e Omar Ramero, lo spettacolo è una rivisitazione molto libera della famosissima storia di Semola: in questo caso però Semola è una giovane fanciulla, davvero molto sveglia, che darà filo da torcere a tutti i maschi che contra. Lo spettacolo per famiglie racconta in chiave comica le peripezie della giovane destinata a estrarre la spada, ma contiene anche molti spunti di riflessione legati al maschile e al femminile e ai pregiudizi che questi due concetti si portano dietro. Ingresso a 8 euro.

Info: www.facebook.com/santibriganti.teatro



Riprende la 18^ edizione dei concerti di Bacco e Orfeo, sotto la direzione artistica Alba Music Festival, nella chiesa di San Giuseppe di Alba ore 11, e alle ore 16.30 nella Chiesa di Santa Chiara di Bra per oggi, domenica 12 marzo. Artisti internazionali e interessanti programmi musicali per dodici concerti di sei domeniche consecutive. Al termine di ogni concerto sarà offerto un calice di vino e ogni domenica si potrà scoprire e apprezzare un produttore vinicolo differente. Programma della rassegna e costi biglietti su: www.albamusicfestival.com



Questa domenica alle 21 il teatro Politeama Boglione di Bra propone lo spettacolo “Bloccati dalla neve” con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere. Patrick è un uomo di mezza età che vive in un cottage di campagna e ama stare da solo. Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta chiedendo pane e uova. È interamente coperta di neve. Una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo, in una situazione di estrema necessità. Biglietti anche su: www.ticket.it

Info: www.turismoinbra.it



Oggi, 12 marzo, alle 18 appuntamento presso la Sala degli Stemmi del Castello di Magliano Alfieri con “Ritratti femminili all'Opera”, omaggio melodico alla Festa della Donna, con Hilary Bassi e Virginia Fracassi al pianoforte, per una serie d'esecuzioni “a quattro mani” di altissimo profilo. Le note saranno accompagnate da emozionanti testi che presenteranno la donna melodrammatica nelle sue mille sfaccettature: dall'eroina, alla madre, dalla donna di fede a quella civettuola. Ingresso libero. Info: asso.santacecilia@gmail.com



A Cuneo il Conservatorio Ghedini organizza “Che spettacolo… musica e teatro!”, una rassegna di tre spettacoli per bambini dai 18 mesi ai 10 anni con voce narrante e accompagnamento di musica dal vivo, eseguita dagli studenti del corso di Musica da camera della professoressa Clara Dutto. Questa domenica è in calendario “A caccia di draghi!”, spettacolo rivolto a bambini dagli 8 ai 10 anni. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 10.30. Ingresso libero, info e prenotazione obbligatoria su: www.conservatoriocuneo.it/2023/03/03/che-spettacolo-musica-e-teatro





Musei, mostre e iniziative culturali



Ha riaperto il Castello della Manta del Fai. Si potrà visitare dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18, da giugno ad agosto dalle 11 alle 19. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta



Oggi, domenica 12 marzo, alle 16 al Rondò dei Talenti a Cuneo, è in programma il laboratorio per bambini e famiglie “Piccolo viaggio nell’immaginario Occitano. Crea il tuo Abbecedario!”.

Il laboratorio, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni e alle loro famiglie, è gratuito e su prenotazione su Eventbrite. Info: www.facebook.com/rondodeitalenti



I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 10 aprile.

Orario di visita della mostra nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30.

Info e prenotazioni per gli eventi correlati: www.fondazionecrc.it e www.facebook.com/FondazioneCRC



A Bene Vagienna si possono visitare le mostre: “Realismo arcano”, rassegna di opere di Mirko Andreoli, nella cella del campanile della chiesa parrocchiale; “Utilità e

prestigio”, collezione di bastoni da passeggio ospitata a casa Ravera; “Interlocuzioni di arte contemporanea”, esposizione internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione allestita a palazzo Lucerna di Rorà. Info e orari: www.amicidibene.it



Presso la Fondazione Ferrero di Alba è stata allestita la nuova mostra “L’invenzione della felicità - The Invention of Happiness”, dedicata al genio fotografico di Jacques Henri Lartigue. Il percorso espositivo presenta 120 immagini, tra album di famiglia e scatti iconici che Lartigue ha collezionato nel corso della sua esistenza, e abbraccia un arco temporale che va dagli inizi amatoriali, fino alla consacrazione artistica avvenuta nel 1963, quando quasi settantenne il Moma di New York decide di dedicargli un’importante personale, curata da John Szarkowski. La mostra sarà visitabile fino al 30 marzo. Aperta nel fine settimana sabato, domenica e festivi 10 – 19. Ingresso libero.

Info: www.fondazioneferrero.it



A Busca nella galleria Casa Francotto (piazza Regina Margherita) è allestita la mostra fotografica collettiva “Festina a Busca - Storie di luoghi dimenticati”. In mostra oltre cento scatti, realizzati da valenti autori italiani e internazionali, specializzati in fotografia UrbEx (esplorazione urbana): uno specchio di grande suggestione su luoghi abbandonati, per portare alla luce tesori nascosti ai più, e come gesto simbolico di denuncia di quanto valore artistico non dovrebbe essere lasciato a se stesso e allo scorrere inesorabile del tempo. L’esposizione ad ingresso libero sarà visitabile tutte le domeniche dal 12 marzo al 2 aprile dalle ore 15 alle 19 e su appuntamento anche il sabato.

Info: www.facebook.com/comunedibusca



Oggi, domenica 12 marzo, il Museo diocesano di Alba ripropone le visite guidate sul campanile di San Lorenzo. La torre romanica del Duomo di Alba è uno dei simboli della città. Domenica le guide del Mudi accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’edificio e poi all’altezza di 45 metri, raggiungibile salendo la scala che corre tra il campanile attuale e quello precedente dell’XI secolo. Sarà inoltre possibile visitare anche il percorso archeologico sotterraneo e il lapidario. Sono previsti due turni di visita, alle 15 e alle 16.30. Info: www.visitmudi.it

Al Castello di Barolo, oggi, 12 marzo, come ogni seconda domenica del mese, torna l’iniziativa dedicata alle famiglie promossa dalla Barolo & Castles Foundation per scoprire gli allestimenti del Wimu. I più piccoli saranno impegnati a compilare ogni spazio del diario con le impressioni suscitate dall’allestimento, tra paesaggio, vino, natura, lavoro dell’uomo e tante altre curiosità. Info: www.wimubarolo.it e www.facebook.com/wimubarolo