Ginnastica Ritmica, Mondovì brilla nel regionale Aics

Si è svolta nel Verbano presso il lago Maggiore la prima gara Gara Regionale di Ritmica Silver indetta all'Aics dove le agoniste dalla Ginnastica Mondovì hanno riportato molte belle affermazioni: 4 vittorie e ben 15 podi.

Nella categoria Senior Giorgia Casagrande è salita sul primo gradino del podio dopo aver incantato la giuria con una superba esecuzione al nastro che le è valso il punteggio di 10.375 si è poi classificata 2° nella palla con un altro ottimo punteggio (10.725) seguita dal bel 4° posto da Giulia Filippi che per la prima volta si esibiva con questo attrezzo. Sempre in questa categoria troviamo al 2° posto Linda Capello che si è esibita al cerchio e alle clavette con un ottimo maneggio in entrambi gli attrezzi seguita al 4° da Giulia Filippi.

Poi la brava Paola Voarino classificatasi al 3° posto sia nel nastro sia nel cerchio con l'alto punteggio di 10.350. Nella categoria Senior 1, altro brillantissimo risultato per Rebecca Voarino 1°posto con un impeccabile cerchio (10.50) e 2° nelle clavette eseguite con la sua consueta espressività.

Ed ecco anche Agnese Fachino sul primo gradino del podio che, dopo un difficile esercizio con la fune ben condotto, ha superato l'individualista dell'Eurogymnica di Torino.

Nella gara d'Insieme Silver categoria Allieve il sempre spumeggiante trio con Desire Gonella, Celeste Madeddu e Gaia Viglino sale al primo posto sia nel collettivo a corpo libero sia nel cerchio dove si esibivano per la prima volta.

Nella gara a coppie Open si è distinto il duo Agnese Fachino e Melissa Borgna che, con una bella e difficile coreografia si sono classificate al 4° posto. Nella gara Junior 2° fascia, tutta sul podio la Ginnastica Mondovì: al 2° posto Melissa Borgna con una superlativa palla molto ben interppretata (10.775), al 3° Beatrice Lovera nel nastro (10.100). Altro meritato podio per la brava Joana Alessia Neacsu che, con due bellissime esecuzioni sia nel cerchio sia nella palla, si è classificata in entrambe al 3°posto. Soddisfatte la Tecnica Federale Edith Bernelli e la D.T. Silvia Ghibaudo per questi prestigiosi risultati, si augurano di ripetere nella prossima trasferta.