La cuneese Chiara Gribaudo eletta vice presidente del Partito Democratico: "E' il nostro tempo, prendiamocelo"

Per il Partito Democratico, con l’elezione di Elly Schlein a Segretaria. Una leadership femminile e femminista, che solca il cammino indicato dalle grandi donne della nostra storia. Un nuovo ciclo politico che vuole unire, portare avanti i diritti sociali e civili, la lotta al precariato, alle diseguaglianze. Per la cultura, la sanità pubblica, l'emancipazione sociale. In una frase: al fianco dei più deboli, sempre.