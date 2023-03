"Ho un inizio di glaucoma, devo fare una visita ogni sei mesi. Ma non c'è posto prima di gennaio 2024"

Ancora una lettera che evidenzia l'impossibilità di effettuare visite di controllo presso il reparto di Oculistica del Santa Croce di Cuneo, dove la prenotazione interna per chi è stato in carico al reparto o qui è stato operato, non è più possibile. Tutto passa attraverso il CUP, Centro prenotazione unico della Regione.

Dove c'è una sola risposta: nessun posto prima di molti mesi. Ma si può andare in un altro ospedale, in un'altra provincia...

Pubblichiamo la testimonianza di una lettrice, la signora Elena

Buongiorno,

nei giorni scorsi sono state pubblicate dal Vs. giornale alcune lettere sull'impossibilità di prenotare una visita oculistica all'Ospedale S. Croce di Cuneo.

Di seguito voglio raccontare la mia esperienza:

un anno fa, a seguito di visita oculistica al S. Croce, mi viene riscontrato un inizio di glaucoma (ereditario, mia madre ne soffre da parecchio ed è stata operata anni fa ad un occhio, proprio al S. Croce dalla dottoressa Fiamma Campana).

Mi viene prescritta terapia e controllo a distanza di 6 mesi.

Non riuscendo a prenotare visita in ospedale, nel mese di ottobre 2022 ho fatto controllo privatamente dallo stesso medico oculista che in ospedale mi aveva fatto la diagnosi e prescritto controllo.

A dicembre 2022, con impegnativa del medico di base, telefono al CUP regionale per la prenotazione del controllo da effettuare entro maggio 2023.

Ogni settimana ho telefonato e controllato anche sul sito, ma l'Ospedale S. Croce non ha mai disponibilità per visite nel reparto oculistica.

Telefono in reparto, dove mi viene riferito che all'Osp. S. Croce è possibile prenotare solo una PRIMA VISITA, per le successive bisogna rivolgersi al CUP regionale per prenotare. Disponibilità Novara, Biella, Ceva, ecc., oppure rivolgersi al medico oculista curante per visita privata.

Il 9 marzo u.s. mi reco all'ASL in Via C. Boggio - CUP unico regionale:

la prima data disponibile all'ASL di Cuneo è il 16/01/2024.

Quindi: non posso prenotare controllo per patologia glaucoma all'Osp. S. Croce dove c'è il CENTRO GLAUCOMA, non si possono fare i controlli; eppure il glaucoma deve essere tenuto costantemente monitorato, perché se non curato porta alla cecità, e non passa alla prima visita!

Pertanto, dovendo fare il controllo entro maggio 2023, come da prescrizione visita oculistica privata di ottobre 2022 , dovrò tornare un'altra volta privatamente dall'oculista che all'osp. S. Croce mi ha riscontrato la patologia, con esborso per parcella di Euro 130,00 ..... ogni 6 mesi per sempre???