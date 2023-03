Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di don Riccardo Frigerio

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio.

La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.

Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi (Rm 5,1-2.5-8).

Oggi, 12 marzo, la Chiesa giunge alla III domenica di Quaresima (anno A, colore liturgico viola). A commentare la Seconda lettura della Santa Messa è don Riccardo Frigerio, direttore dei Salesiani di Bra.

Amore, vita, valori e spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole per accendere le ragioni della speranza che è in noi.

Eccolo, il commento.

«Ce la faccio!», risponde di solito l’animo orgoglioso a chi offre una mano. Quasi che ricevere aiuto fosse un atto umiliante, perché mette in risalto la propria debolezza. Nelle piccole situazioni quotidiane, forse, può funzionare (a parte il fatto che di solito si finisce per fare un caos, che qualcuno poi deve sistemare…), ma riguardo alla salvezza e alla Vita eterna nulla è più lontano dalla verità. L’uomo da solo non si salva, ma si danna. Non esistono posizioni intermedie, o con Dio o contro. E se contro, verso la perdizione.

Dio salva coloro che si fanno raggiungere dalla giustificazione in Cristo. Il dibattito secolare su una “zona Cesarini” in cui tutti possano rientrare, anche quelli che hanno voluto stare fuori dall’abbraccio del Padre, va oltre gli obiettivi di questo commento. I giustificati per fede sono nel giusto rapporto di alleanza con Dio, per questo i frutti dell’essere dalla “parte giusta della storia”, cioè accogliere da Dio la salvezza, possono rigogliosamente fiorire nella loro vita.

La pace del cuore, la serenità con cui apriamo gli occhi al mattino e ci godiamo il dono di una nuova giornata, la tranquillità che a sera ci permette di ripercorrere il bene e il male vissuto non sono caratteristiche della personalità, ma dono del Salvatore. Ci sono sicuramente preoccupazioni e imprevisti in ogni giorno, ma non possono intaccare la pace interiore. E questo perché Gesù ci ha aperto l’accesso alla felice relazione con il Padre, che desidera profondamente la nostra salvezza e la nostra vita da salvati. Si è fatto avanti Lui, proprio mentre noi gli voltavamo le spalle. La sua iniziativa ha scavalcato il muro che il peccato aveva eretto, anzi lo ha sbriciolato, per raggiungere ogni essere umano che, se non fosse amato da Dio, neppure esisterebbe.

Quello che ci aspetta nella pienezza dei tempi, e che già possediamo in anticipo nella virtù della speranza, è un futuro esaltante di figli trasfigurati, riportati alla condizione primigenia della immagine e somiglianza di Dio. È lo stato di Grazia, in cui il battesimo ci ha introdotti e la riconciliazione ci riporta, che costituisce, almeno a sprazzi su questa terra, l’esperienza della piena comunione divina. La certezza di ciò che sarà e che ci aspetta, ma che già assaporiamo oggi in una vita secondo il Vangelo, non è una costruzione mentale dell’uomo, ma è riversata con generosità dallo Spirito Santo nei nostri cuori, se apriamo dall’interno quella “porta” a cui bussa il Salvatore che viene. Poiché si tratta dello Spirito non possiamo essere delusi: è un ospite che porta vita e gioia, che non dice «Ho avuto un contrattempo, scusa, verrò un’altra volta», che mantiene tutte le promesse.

La “prova provata” che Dio ci vuole salvi è la morte di Cristo: secondo San Paolo anche le modalità e le circostanze contribuiscono a dare solidità a questa affermazione. Il discorso è umanamente comprensibile: siamo portati a fare qualcosa per un contraccambio, magari ci costa, ma volentieri facciamo un sacrificio per ottenere quanto desiderato. È un meccanismo quasi commerciale, di cui non si stupisce nessuno. Per quelli che ci stanno a cuore, quelli che se lo meritano, siamo pronti a rinunciare al nostro tornaconto, che sublimiamo nella contentezza di vedere il bene ricevuto dall’altro. Mai però penseremmo di investire il nostro tempo e le nostre energie per chi ci è indifferente, o peggio ancora per chi ci risponderà con il male. Tutto ciò è umanamente condivisibile.

Ebbene, Cristo inaugura una “eccedenza di amore”, proprio perché dona la vita senza che possiamo rendere il contraccambio, anzi proprio quando siamo totalmente lontani, nemici, quando gli voltiamo le spalle. Non ci meritavamo che egli morisse per noi, perché non eravamo per niente buoni. L’eccezionalità del suo atto di oblazione deriva dalla sua volontà e capacità di ri-creare l’umanità e la relazione Dio-uomo. Sembra dire: «Io ho fatto tutto, ho fatto persino di più dell’immaginabile».