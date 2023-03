Calcio Serie D: Bra a valanga sul Fossano, cinquina giallorossa nel derby

Derby senza storia all'Attilio Bravi. Un Bra concentrato e straripante si impone sul Fossano con il risultato di 5-0, frutto delle reti dei tre attaccanti schierati dal primo minuto da Floris. Tre volte Menabò, poi Marchisone e Derrick firmano la pesante cinquina ai danni dei blues. Sesta vittoria di fila per i giallorossi, in uno straordinario momento di condizione psicofisica.

CRONACA

Bra subito insidioso con Marchisone che, dopo 30 secondi di gioco, punta la porta e va al tiro ma senza inquadrare la porta. Ancora Marchisone ci riprova al 7': azione personale e conclusione deviata da Chiavassa in corner. I giallorossi capitalizzano la supremazia dei primi minuti di gioco con il gol del vantaggio. Contrasto tra Delmastro e Daqoune giudicato da rigore dall'arbitro. Dal dischetto si presenta l'ex Menabò che realizza. Chiavassa intuisce ma non riesce a respingere, Bra avanti al 10'. Il Fossano risponde al 19'. Sponda aerea di Alfiero (altro ex dell'incontro) per Fogliarino il cui tiro viene ben neutralizzato da Ujkaj. Alla mezz'ora i padroni di casa raddoppiano. Sul potente diagonale di Pautassi, servito da un ispirato Marchisone, Menabò tocca il pallone e mette fuori causa Chiavassa, 2-0. La squadra di Viassi prova a rimettersi in partita. Serve il miglior Ujkaj, al minuto 39, per respingere un interessante tiro a giro di Alfiero. Tris Bra al tramonto del primo tempo. In rete ancora Simone Menabò, ancora su calcio di rigore (fallo di Chiavassa in uscita disperata su Pautassi imbeccato da un delizioso suggerimento di Capellupo). Squadre negli spogliatori, dopo un minuto di recupero, sul punteggio di 3-0.

Menabò scatenato e vicino al poker ad inizio ripresa. Pennellata di Capellupo e colpo di testa dell'attaccante fuori di poco. La quarta rete braidese arriva al 52'. Protagonista Marchisone che ubriaca di finte i difensori avversari e trafigge Chiavassa con un velenoso pallonetto, 4-0. Fossano allo sbando, il Bra ne approfitta e va ancora a segno, nuovamente su rigore. Foschi mette giù Derrick che poi va sul dischetto e spiazza Chiavassa, 5-0. La fortuna non sorride ai blues: Alfiero di testa colpisce un palo in mischia. Cambi per Floris: Menabò e Pautassi lasciano il posto a Pavesi e Dall'Olio. Poco dopo tocca a Mawete, in campo per Derrick mentre Viassi dà spazio a Viglietta in luogo di Foschi. Proprio Viglietta sfiora il gol della bandiera ma la difesa giallorossa non molla un centimetro e sventa il pericolo. A dieci dalla fine esordio di Bianchi, inserito da Floris per Marchisone. Il risultato non cambia più, 5-0 il risultato finale.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Ujkaj, Bongiovanni, Tos, Marchetti, Pautassi (63' Dall'Olio); Daqoune, Capellupo (76' Job), Gerbino; Derrick (70' Mawete), Menabò (60' Pavesi), Marchisone (81' Bianchi). A disp: Steve, Favaro, Quitadamo, Job. All Floris

Fossano (4-2-3-1): Chiavassa, Foschi (70' Viglietta), Cannistrà, Scotto, Delmastro; Simonetta, Premoli; Malltezi, Galvagno, Fogliarino; Alfiero. A disp: Ricatto, Barbagiovanni, Marin, Medda, Quaranta, Crosetti, Costantino. All Viassi

Gol: 10' Menabò (rig), 30' Menabò, 44' Menabò (rig) 44', Marchisone 52', Derrick (rig) 58'

Ammoniti: Simonetta, Pautassi, Alfiero, Chiavassa, Foschi

Arbitro: Michele Coppola di Castellammare di Stabia, assistenti Pietro Tinelli e Andrea Lattarulo di Treviglio