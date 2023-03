TAGLIA 14-19: RACCONTI DALL’ETA’ DEI SOGNI / Malessere

“Taglia 14-19” è una raccolta di storie vere, riproposte sotto pseudonimo. Un progetto che nasce dopo tre anni di ricerca, tra fonti orali e scritte, tra studenti e studentesse delle superiori in età compresa, appunto, tra i 14 e i 19 anni. Amarezza, gioia ed emozioni palpabili riproposti attraverso i loro occhi, i temi scritti, i “pizzini” lasciati nell’agenda dell’insegnante, i messaggi durante i periodi di vacanza e i dialoghi sospesi tra un intervallo e l’altro. Ragazzi e ragazze che hanno una loro visione del mondo e della vita, anche se coglierle non è sempre così immediato.

L’autrice. Francesca Gerbi è un’insegnante di lettere e sostegno nelle scuole superiori, giornalista e scrittrice. Con l'editrice "La collina dei libri" ha appena dato alle stampe "La memoria di Viola", romanzo col quale affronta con delicatezza lo spinoso tema dell’Alzheimer.

***

Malessere

Il vero malessere è dentro di noi. Un male incurabile portato dallo straripante urlo gelido del vizio.

Ciò da cui ci si dovrebbe astenere, non per morale, piuttosto per benessere personale, diventa un demone ossessivo da cui veniamo comandati.

Schiavi inetti delle passioni, di farmaci, alcol, droghe, ludopatia, rate mensili, idealizzazione del fisico, della villa che vorremmo, la macchina, l'amante, i figli, le famiglie perfette... .

Tutto è dipendenza, tutto è congelato in una società liquida, piena di tentazioni e scarsa di speranza.

E i deboli, gli emarginati, i sinceri, i semplici ne fanno il triste conteggio: costretti alla solitudine per mancanza di vita.

Una società frantumata dal nulla, da una nube vanitosa che minaccia il cielo puro.