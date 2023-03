Lpm Bam Mondovì-San Giovanni in Marignano 2-3, coach Solforati: "Una sconfitta che complica un percorso già complicato" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì raccoglie solo un punto nel primo impegno della Pool Promozione. Al PalaManera, infatti, passano per 2-3 le romagnole della Omag San Giovanni in Marignano, seconda forza del girone B di regular season. Una gara caratterizzata da alti e bassi per entrambe le formazioni.

Lpm e Omag hanno mostrato virtù e difetti, in una sfida intensa emotivamente, ma con tanti errori tecnici e anche arbitrali. Alla fine la vittoria è andata alla squadra che ha mostrato maggiore equilibrio e cinismo, soprattutto nel finale del match. Al termine della gara abbiamo ascoltato il tecnico delle Pumine Matteo Bibo Solforati.

Ecco la prima parte dell'intervista con il Tecnico pesarese, con la versione integrale che sarà trasmessa nella prossima puntata di "Time Out", in onda sui nostri canali venerdì alle ore 21: