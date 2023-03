POOL PROMOZIONE A2/F: Tie-break amaro per il Puma! La Lpm Bam Mondovì superata dal San Giovanni in Marignano per 2-3

Il Puma comincia la Pool Promozione con una sconfitta al tie-break. Al PalaManera la Lpm Bam Mondovì viene superata dalla Omag San Giovanni in Marignano per 2-3. Si è trattata di un’autentica battaglia tra due formazioni solide, ma che hanno entrambe commesso tanti errori. Approccio ottimo per le ospiti di Barbolini, con Babatunde incisiva.

Nel secondo e terzo set arriva la reazione delle Pumine, brave a difendersi con ordine e attaccare con altrettanta concretezza. A metà del quarto set, però, la Omag ha ripreso a macinare gioco punti, sfruttando soprattutto i colpi in attacco di Nikoleta Perovic e Alessia Bolzonetti (21- MVP). Nelle padroni di casa non è bastata una super prestazione di Valeria Pizzolato (16), di certo la migliore tra le Pumine.

PRIMO SET: dopo il minuto di silenzio in onore delle vittime di Cutro si comincia a giocare. Grande equilibrio in avvio e squadre sul 3-3. Ace di Alessia Bolzonetti e primo break in favore della formazione ospite. Pronta risposta delle Pumine e nuova parità, 5-5. Tre punti di fila conquistati dalle romagnole con Sveva Parini al servizio. La difesa della Omag è solida e per le Pumine diventa dura trovare i pertugi giusti. Sul punteggio di 6-11 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Solforati. Il trend non cambia e il San Giovanni vola sul 9-15. La centrale Babatunde è una spina nel fianco delle padrone di casa e la Omag mantiene 7 punti di vantaggio sul 13-20. Break per la Lpm, che accorcia sul 15-20. La Omag torna a spingere. Sul 16-23 nuovo break tecnico per la panchina monregalese. Ace di Clara Decortes. Poco dopo arriva il punto che chiude il set sul 19-25. Ospiti avanti.

SECONDO SET: la Omag conquista i primi due punti. Ospiti pimpanti e punteggio sul 2-6. Le Pumine accorciano le distanze, 6-8. Per Valeria Pizzolato arriva un doppio ace e si torna in parità. Time-out per coach Barbolini. Al rientro in campo le Pumine piazzano tre punti di fila. Break per San Giovanni, che dopo l’ace di Saguatti ritrova la parità sull’11-11. Time-out chiesto da Solforati sull’11-12. Squadre nuovamente in parità sul 15-15. Break per il Puma e sul 16-18 questa volta è Barbolini a chiamare il time-out. Si torna in campo e la Omag ritrova rapidamente la parità. Quarta svista arbitrale e la Omag recupera lo svantaggio. Le Pumine tornano avanti e dopo l’ace di Ana Tiemi Takagui si portano sul 23-21. Poco dopo Laura Grigolo pareggia i conti dei set mettendo a terra il pallone del 25-22.

TERZO SET: ottima ripartenza delle Pumine, avanti 3-0. Time-out chiesto da Barbolini sul 5-1. Arriva la reazione della formazione ospite, che accorcia sul 10-9. Dopo una lunga rincorsa le romagnole ritrovano la parità e poi il vantaggio. Time-out chiesto da coach Solforati sull’11-12. Si torna a giocare e per il Puma arrivano quattro punti consecutivi. Coach Barbolini ferma il gioco e chiama il time-out sul 15-12. Break per la Omag, ma arriva la risposta della Lpm, che grazie a una ottima difesa a muro va a condurre 18-14. La Lpm scappa via sul 22-16. Arrivano sette set-point per il Puma sul 24-17. Le ospite rosicchiano quattro punti, ma al quinto tentativo arriva la stoccata vincente di Laura Grigolo, che fissa il punteggio sul 25-21.

QUARTO SET: equilibrio in avvio e punteggio di 2-2. Accelerata del Puma, che va a condurre 6-2. Time-out chiesto da coach Barbolini. Al rientro in campo arriva un break per la formazione ospite. Ace per Nikoleta Perovic. Le Pumine sciupano il vantaggio e si torna in parità sull’8-8. La Lpm torna avanti sul 14-12, ma viene subito ripresa dalle romagnole. Si continua a lottare punto a punto. Time-out chiesto da Solforati sul 16-17. Si rientra in campo e Nikoleta Perovic piazza un ace. Entra in campo Marika Longobardi. Il vantaggio della Omag sale a +4. Sul 16-20 coach Solforati non può fare altro che chiamare il secondo time-out a disposizione. Al rientro in campo le ospiti dilagano e chiudono sul 17-25. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: le Pumine conquistano il primo punto. Qualche errore di troppo per le Pumine e la Omag va a condurre 3-5. Time-out chiesto dalla panchina monregalese. Ancora problemi di ricezione per la Lpm. Il Puma rosicchia due lunghezze, 5-6. Ancora un muro di Valeria Pizzolato e parità sul 6-6. Si va al cambio campo sul 6-8. Break per San Giovanni in Marignano. Time-out di Solforati sul 7-10. Si rientra in campo e la Omag mostra concretezza e cinismo, andando a chiudere sull’8-15.