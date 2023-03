Volley A2M. Giaccardi lascia in panchina i senatori, ma il risultato non cambia: Castellana vince 3-0

Era nell'aria, ma la conferma ufficiale si è avuta solo quando le squadre sono scese in campo: senatori in panchina e giovani gettati nella mischia fin dal fischio d'inizio.

La rivoluzione sembra essere cominciata in casa Cuneo, con l'opposto Andrea Santangelo ed il veterano Simone Parodi lasciati in panchina da coach Giaccardi: al loro posto Cardona e Chiapello.

Il risultato non è arrivato, la partita è finita 3-0 per Castellana Grotte, ma forse questo oggi passa addirittura in secondo piano.

"Indietro non si torna" aveva detto ai nostri microfoni il capitano Iacopo Botto nell'intervista pre partita e questo sembra essere davvero ciò che sta succedendo in casa Cuneo.

IN CAMPO. Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Cardona opposto, Sighinolfi e Lanciani centro, Botto e Chiapello schiacciatori; Bisotto (L).MCoach Cannestracci schiera: Jukoski palleggio, Lopes Nery opposto, Presta e Ndrecaj/Zamagni al centro, Tiozzo/Cattaneo e Di Silvestre schiacciatori; Marchisio (L).

IL MATCH

formazioni rivisitate rispetto all’andata sia per Cuneo che per Castellana. I padroni di casa partano avanti, ma sulla metà del set i cuneesi recuperano qualcosa. Tuttavia sono i pugliesi a chiudere il primo set 25-18.

Più combattuto il secondo set. Entrano Esposito per Pedron e Lilli (con la maglia n.15) per Lanciani, entrambi per il servizio. Anche questa frazione è condotta dai padroni di casa e chiusa sul 25-19.

Prima partenza in vantaggio per Cuneo, poi Castellana pareggia e sorpassa, spingendo coach Giaccardi a chiamare il time out sull’8-6. Sull’11-7 entra Parodi per Chiapello al servizio, che però pesta la linea di fondo campo. Sul 14-12 rientra Chiapello. Sul 20-15 la panchina biancoblù termina i tempi tecnici a disposizione. Sul 22-17 è il turno di Kopfli al servizio al posto di Sighinolfi. Infine, la battuta di Botto terminata in rete segna il 25-19 che vale il 3-0 per i pugliesi.

IL COACH Al termine della partita Coach Giaccardi: « Non siamo stati efficaci in battuta e quindi abbiamo avuto poche situazioni per fare dei break. Ho provato a mischiare un po’ le carte visti gli esiti delle ultime due gare, a livello statistico non è andata così male, però alla fine conta i punti che porti a casa e oggi non ne portiamo a casa nessuno».

Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, Domenica 19 marzo alle ore 18.00 al Palasport di Cuneo contro Grottazzolina.

BCC Castellana Grotte - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-18/25-19/25-19)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron, Cardona 11, Sighinolfi 7, Lanciani 5, Botto (K) 9, Chiapello 5; Bisotto (L1); Parodi, Esposito, Lilli, Kopfli. N.e. Santangelo, Codarin (L2). All.: Max Giaccardi