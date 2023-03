Biathlon, Coppa Italia Fiocchi: vittorie per Francesca Brocchiero e Nicola Giordano

Con la mass start si è aperta la due giorni di biathlon in Valdidentro (Sondrio).

La località della Valtellina, infatti, ha ospitato la penultima tappa della Coppa Italia Fiocchi, che si concluderà a fine marzo in Val Martello (Bolzano), con i campionati italiani.

Doppietta piemontese tra i Giovani grazie alla bella prova del cuneese Nicola Giordano che totalizza una sola penalità nelle quattro serie di tiro. Il portacolori delle Fiamme Gialle è salito sul gradino alto del podio in 40’04’’4 (0 0 0 1), seguito dal poliziotto cuneese Michele Carollo (40’45’’7; 3 1 1 2) che paga qualche errore di troppo al poligono, e Samuele Bettega dell’Us Primiero (41’00’’9; 0 0 2 2). In top 5 anche l'altro piemontese in gara, Paolo Barale (Fiamme Oro) che chiude in 42'51''9 (1 0 4 3) con un distacco di 2'47''5 dal vincitore.

Francesca Brocchiero è salita sul gradino alto del podio nella gara femminile. La biathleta dell’Alpi Marittime Entracque è giunta sul traguardo con il tempo di 34’57’’9 (1 3 2 1), davanti a Ilaria Scattolo dell’Esercito (35’04’’; 2 1 1 1) e alla compagna di sodalizio Matilde Salvagno (36’18’’; 4 0 1 2). Il Piemonte sale nuovamente in cattedra traa le Aspiranti con la bellissima prova di Matilde Giordano: l'atleta delle Alpi Marittime, nonostante i sei errori al poligono ( 1 2 2 1) è velocissima sugli sci stretti e chiude con il tempo finale di 26'26''7 davanti all'altoatesina Eva Hutter (Martello) che ferma il crono a 26'45''3 (1 1 0 0). In top five anche Fabiola Miraglio Mellano (Alpi Marittime) che paga qualche errore al poligono (2 0 3 2). Alice Gastaldi (Valle Pesio) e Cecilia Peano (Alpi Marittime) chiudono la top 10.

Le altre piemontesi hanno così chiuso: 11^ Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime), 13^ Carola Quaranta (Alpi Marittime), 14^ Luna Forneris (Alpi Marittime), 16^ Anna Giraudo (Alpi Marittime), 25^ Iris Cavallera (Alpi Marittime), 31^ Gaia Gondolo (Alpi Marittime).

Tra le Juniores, doppietta dell’Esercito nella prova femminile, con Denise Plancker che ha preceduto Gaia Brunetto. L’atleta altoatesina ha dominato la prova, facendo scattare il cronometro sul 47’19’’5 (2 0 0 1), precedendo, come detto, l’alpina piemontese (50’37’’6; 3 2 3 2) e Gaia Brunello del Gardena (51’13’’4; 1 1 1 2).

Al maschile, con quattro errori totali, l'atleta piemontese delle Fiamme Oro, Thomas Daziano, chiude al 3° posto ( 2 0 2 0) con un distacco di 1'27''5 dal vincitore, l’altoatesino dei Carabinieri, Felix Ratschiller, che ha tagliato per primo il traguardo con il tempo di 46’42’’6 (3 3 2 2). Alle sue spalle, Fabio Cappellari del Fornese si conferma uno dei protagonisti dell’inverno, chiudendo secondo in 47’20’’4 (0 0 2 4). Ottava piazza per Riccardo Fenoglio (Alpi Marittime) con nove errori totali.Il primo piemontese tra gli Aspiranti è Filippo Massimino (Alpi Marittime) che chiude all'11° posto con otto errori complessivi (0 3 2 3) e un distacco dal vincitore Antonio Pertile del Gallio che ha conquistato il gradino alto del podio in 22’41’’4 (0 1 1 0), grazie anche a un poligono con solo due penalità, di 1'50''6. Gli altri piemontesi in gara hanno così chiuso: 21° Stefano Occelli (Valle Stura), 25° Jacopo Piasco (Alpi Marittime), 29° Nicolò Aime (Alpi Marittime), 34° Lorenzo Canavese (Alpi Marittime), 40° Tommaso Peano (Alpi Marittime).

Giornata sfortuna per il cuneese del centro sportivo Esercito Nicolò Giraudo, che commette qualche errore di troppo al poligono (2 1 4 3) e chiude la sua prestazione al 7° posto. Vittoria per l'alpino Michel Durand (43’42’’2; 0 0 1 1).