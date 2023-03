Volley giovanile: "Di corsa verso il futuro!"; Le ragazzine del MONVI Lpm Bam conquistano il titolo di campionesse territoriali Under 14

Dopo sette anni, il titolo torna a Mondovì!

Un percorso netto quello di questo gruppo di giovanissime, guidato in panchina da Walter Pechenino e Martina Biestro, con il supporto di Guido Peirone.

Dopo aver dominato il girone di eccellenza, con 8 gare vinte su 10 disputate, la squadra ha superato imbattuta la fase successiva (4 giornate). Il Monvi LPM BAM Rosso ha poi raggiunto la finalissima senza perdere neppure un set nella fase finale.

Nello scontro decisivo, con il Club76 Playasti Gold, le ragazze di coach Pechenino sono state accolte da un numeroso pubblico, che ha gremito il PalaItis. Un tifo da “serie A”, grazie alla presenza degli Ultras Puma, ha sostenuto il gruppo che, dopo aver ceduto il primo parziale ha ritrovato la grinta. Sull’1-1, le pumine hanno dato una bella zampata e ai vantaggi hanno conquistato il terzo set (26-24), che ha portato il match alla svolta rossoblu. Nel quarto parziale è stato il Monvi LPM BAM a guidare il gioco, fino alla vittoria finale.

Questo brillante risultato, che mancava in bacheca da sette anni, garantisce il passaggio alla Fase Regionale di Categoria. La formula prevede tre gare contro le altre migliori formazioni del Piemonte: in palio un posto alla Final Four in programma il 30 aprile, che decreterà la campionessa della nostra Regione.

MonVi LPM BAM Rossa - Club76 Playasti Gold 3-1 (22-25; 25-20; 26-24, 25-14)

MONVI LPM BAM Rossa: Anna Imarisio, Matilde Borello, Vittoria Tallone, Gaia Voena, Angelina Ambrogio, Vanessa Ravera, Asia Molineri, Meliza Estephani Abreu Miro, Anna Sclavo, Noeline Monga, Rebecca Ribero

Allenatori: Walter Pechenino, Martina Biestro, Guido Peirone; Dirigente: Barbara Roberi