Dopo sei settimane, a Cuneo chiude il luna park di piazza Galimberti

Ieri è stato l'ultimo giorno di luna park in piazza Galimberti a Cuneo. E' in corso già da diverse ore lo smontaggio delle attrazioni, che nelle prossime ore lasceranno la piazza per tornare il prossimo anno, ad allietare il periodo del Carnevale in città.

La permanenza è durata sei settimane. Bilancio buono per le famiglie che vivono di questa attività, in quanto il maltempo ha condizionato solo un fine settimana, quello di fine febbraio. Per il resto, come già nel 2022, nemmeno quest'anno le giostre hanno portato la tanto agognata neve.