A Pollenzo buona la prima per "Code in festa" al rifugio comunale per cani

Momenti di gioco con i cani che non si sono risparmiati nelle acrobazie

Domenica 12 marzo si è tenuta la prima edizione di "Code in festa" nel Rifugio Comunale per cani di Pollenzo, a Bra.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Associazione L.i.d.a. sez. Alba - Bra ODV, che gestisce interamente il rifugio con il patrocinio gratuito del Comune di Bra. Il programma, dalle ore 10 e per tutta la giornata, ha offerto l’occasione di visitare la struttura, e conoscere da vicino i cani in cerca di una casa, che sono stati trovati sul territorio di Bra e negli altri 21 comuni convenzionati.

«L’evento è andato molto bene - ha commentato la presidente della L.i.d.a., Secondina Sobrero - con tanti i partecipanti, soprattutto nel pomeriggio. Abbiamo fatto tante dimostrazioni di disc dog e la sfilata, prima dei cani esterni e poi di quelli del nostro rifugio. Il nostro obiettivo era farci conoscere, nell’ottica di far conoscere i nostri cani, che possano uscire dal rifugio tramite l’adozione: la nostra speranza è che stiano da noi il meno tempo possibile. Molte delle persone che sono venute non conoscevano neanche l’esistenza del rifugio».

Alla luce del risultato, l’associazione spera di organizzare una seconda edizione di "code in festa" il prossimo anno, o un evento simile già al termine della prossima estate. Tutto dipenderà però dall’ottenimento o meno del rinnovo dell’appalto per la gestione del rifugio, in scadenza a settembre 2023.