Cuneo, ancora abbattimenti di piante contro il tarlo asiatico: chiude discesa Bellavista

Come annunciato la settimana scorsa, proseguono i lavori di abbattimento alberi in aree a rischio per la vicinanza con alcune piante in precedenza infestate da tarlo asiatico lungo C.so Kennedy e le ripe sottostanti lato Stura.



Per permettere l’ abbattimento di alcuni alberi sulla scarpata a monte di discesa Bellavista, mercoledì 15 marzo sarà necessario chiudere la strada in modo totale nel tratto che va dalla rotonda del parcheggio ex Eliporto fino alla rotonda di fronte al parcheggio ATI. I lavori, svolti dalle squadre forestali della Regione Piemonte, dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, nella giornata di mercoledì 15 marzo.



Giovedì 16 e venerdì 17 marzo si procederà invece agli abbattimenti in corso Kennedy nel tratto che va dalla rotonda del parcheggio ex Eliporto fino alla rotonda di Largo De Amicis. In questo caso non verrà chiusa al traffico la strada, ma sarà necessario spostare la fermata bus “ex Eliporto” più a valle (indicativamente all’altezza del Baladin).