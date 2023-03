Il Belvedere di La Morra sarà ancora più funzionale: importanti lavori al cortile della scuola

Un altro importante tassello per la riqualificazione della zona del Belvedere, in attesa di avere notizie sul futuro dell’edificio che ospitava il ristorante stellato, chiuso da alcuni anni.

Il Comune di La Morra ha reso noto il progetto relativo ai lavori al cortile della Scuola “Maria e Luigi Oberto, Giusti fra le nazioni” che affaccia su piazza Castello, e che ospita gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

La scuola è dotata di sei unità pedagogiche, un’aula di pittura ed una sala insegnanti per la scuola primaria, cinque unità pedagogiche, due aule destinate ad attività di rinforzo e/o recupero ed una sala insegnanti per quella secondaria di primo grado . Tutte le classi sono dotate di LIM/Monitor interattivi ed, in uso comune, sono disponibili notebook tablet e chromebook.

Al piano seminterrato è presente il refettorio comune recentemente ristrutturato. Il cortile, su cui verranno fatti i lavori, e la palestra sono utilizzati da tutti gli alunni.



«Con l’intervento al cortile della scuola - dichiara Marialuisa Ascheri, il sindaco di La Morra – prosegue la valorizzazione del Belvedere di piazza Castello nel nostro centro storico. Il progetto, curato dall'architetto Silvia Oberto, già progettista di piazza Castello, nasce da esigenze manifestate dalla scuola e dall’amministrazione comunale.



Verrà realizzata una nuova pavimentazione tipo ghiaino resinato colorato con inserti in materiale lapideo di Luserna in continuità con quello del Belvedere. Verrà sostituito l'asfalto e creati spazi a verde, oltre ad alcuni interventi sostanziali di riordino con la razionalizzazione delle uscite, per consentire il posizionamento di una struttura coperta autoportante per lezioni e attività didattiche all'aperto. Le scale in ferro verranno mascherate.

Oltre che per le esigenze didattiche, il cortile così concepito potrà diventare uno spazio attrezzato gradevole e piacevole sia per gli alunni che per la popolazione, magari in occasione di eventi, incontri, piccole rappresentazioni a completamento del calendario di manifestazioni all’aperto».