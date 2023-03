La Croce Rossa di Racconigi, Barge e Paesana dà i numeri e traccia un bilancio del 2022

È momento di bilanci per l’anno appena trascorso, per le sezioni della Croce Rossa di Barge, Paesana e Racconigi, che conferma la progressiva seppur lenta uscita dal periodo nero della pandemia.

Ancora in crescita il bilancio delle attività per la sede di Paesana della Croce Rossa, che dipende dal Comitato di Racconigi, con 2.454 servizi in totale tra trasporti in convenzione con il servizio di emergenza sanitaria “112” e trasporti sanitari di vario genere, per un totale di 6.170 ore di servizio rese dai Volontari paesanesi. I chilometri percorsi sono 139.764 ed il territorio maggiormente battuto è quello di competenza, ovvero: Paesana, Oncino, Ostana, Crissolo, Sanfront, Rifreddo, Martiniana Po, Gambasca, Revello, Envie, Barge e Bagnolo.

“Lievemente in aumento il numero dei volontari, che oggi si attesta sul centinaio e dei nuovi ingressi: la pandemia da Covid-19, che nel 2022 ha finalmente iniziato a diminuire la sua incidenza, aveva infatti rallentato il flusso di accesso dei volontari. Rivolgiamo un accorato appello ai giovani perché permane la possibilità di prestare il servizio civile in Croce Rossa, oltre alle possibilità di prendere parte alle iniziative legate all’area che coinvolge propriamente gli under 29” afferma la referente per la sede di Paesana Silvana Beitone. Mezzi sede di Paesana: 2 automediche, 2 ambulanze, 4 autovetture

Ancora in crescita per l’anno appena trascorso i servizi resi dai Volontari e Dipendenti della sede bargese della Croce Rossa che dipende dal Comitato di Racconigi, infatti sono stati 3.035 gli interventi, in parte per attività di soccorso in convenzione con il Servizio “112” e in parte per il trasporto ed assistenza infermi, disabili, dializzati.

In totale sono stati percorsi 207.120 km con l’impegno di 16.234 ore di servizio, le tre ambulanze e le sei vetture e minibus hanno percorso 23.809 km in più rispetto alle percorrenze del 2021.Sono oltre una sessantina i volontari in servizio ai quali collaborano una ragazza del Servizio Civile Volontario e due Dipendenti al momento in servizio convenzionato per i trasporti ASL.Permane purtroppo per il 2022, con ripercussioni anche per il 2023, la scarsa propensione dei giovani della fascia d’età 18-28 anni ad aderire al Servizio Civile anche per le attività della Croce Rossa Italiana, in quanto sono andati quasi deserti i bandi di selezione.Il calo registrato a fine anno degli effetti della pandemia ha ridato spazio a manifestazioni sportive e nelle piazze con dieci giornate di assistenza alle gare, oltre alle attività di sensibilizzazione rivolte ai bambini con i gazebo “Truccabimbi” e per l’avvicinamento alla corretta alimentazione, mentre nelle scuole superiori si è rivolti alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili in stretta collaborazione con le altre sedi del Comitato, Paesana e Racconigi.

Il 2022 è stato anche l’anno che ha dato impulso per la costruzione della nuova sede bargese di via Fiorina, che sorgerà accanto al Distaccamento dei Vigili del Fuoco. I lavori sono già iniziati e presto sarà eretta la struttura prefabbricata. L’impegno finanziario sarà in parte con le risorse pazientemente accantonate in 27 anni di operatività della Croce Rossa di Barge e grazie allo stanziamento di 50.000 € da parte dell’Amministrazione Comunale e di 300.000 € quale contributo della Regione Piemonte.Con il lascito che ha lasciato il Prof. Giovanni Diamanti è stato acquistato un minibus Fiat Doblò appositamente attrezzato con pedana/sollevatore per il trasporto di carrozzine per disabili.Con l’occasione, il responsabile amministrativo della sede Cri Barge, il Volontario Paolo Peirone, a nome di tutti i Volontari porge il ringraziamento più sentito alle Amministrazioni Comunali e Regionali, alle realtà del territorio che sostengono le iniziative della Croce Rossa bargese, ai cittadini che con il contributo del 5x1000, con le donazioni e in memoria di famigliari ed amici scomparsi continuano ad aiutarci a reggere questa importante realtà.

Particolare è il ricordo per Giuseppe Comba, Silvio Micellone, Patrik Piccato e Luciano Silvestri, Volontari per tanti anni in servizio nella nostra sede e scomparsi nel 2022. Mezzi sede di Barge: 3 ambulanze, 6 autovetture

Nello scorso anno sono stati 8.740 gli interventi effettuati dalla sede di Racconigi, pari a 401.778 Km e per un totale di 46.232 ore di servizio, sia per interventi di emergenza, trasporti di infermi, visite mediche, dialisi, ricoveri ed assistenza ai disabili.Sono le attività degli altri settori che vedono per il 2022 un notevole aumento dei servizi e delle iniziative con costante impegno delle volontarie e dei volontari della sede di Racconigi della Croce Rossa Italiana.

L’Area 2, settore Sociale, ha reso possibile 13 distribuzioni al banco alimentare per l’assistenza diretta a un centinaio di famiglie, con 1087 donazioni, per 24.480 Kg di generi di prima necessità. L’anno appena trascorso ha anche registrato l’attivazione del nuovo banco farmaceutico in stretta collaborazione con alcune farmacie del territorio.

Nel settore scolastico una decina di volontarie, giovani laureande ed insegnanti in pensione, hanno reso possibile un ciclo continuo di laboratori linguistici per scolari della primaria, giunti da paesi africani ed asiatici, oltre alla consueta donazione annuale del materiale didattico per bambini di famiglie in difficoltà, sempre in stretta collaborazione con l’istituto comprensivo “Bartolomeo Muzzone”.Gli effetti del conflitto in Ucraina si sono fatti sentire anche nelle nostre sedi e fin dal primo arrivo di profughi si è messa in marcia la struttura di accoglienza della CRI di Racconigi, portando l’assistenza diretta a 44 fra donne e minori. L’Area 3, settore Emergenze, che ad oggi conta 28 volontari, specificatamente formati per le attività di Protezione Civile, nel 2022 è stata dotata di un ulteriore mezzo attrezzato quale unità mobile di comando avanzato (PCA). I

l veicolo adibito ad ufficio mobile è dotato di computer e sistemi di ultima generazione di radiocomunicazione, appositamente ideato per il coordinamento delle squadre di intervento.Per l’Area 5, Area Giovani, il 2022 è stato un anno ricco per le attività di prevenzione che hanno visto i nostri ragazzi alla manifestazione per il trentennale del Servizio di Emergenza “118” in piazza Galimberti a Cuneo, all’“Open Day del Soccorso” a Fossano. E ancora dalla “Sagra del gorgonzola” a Cavallermaggiore ai “Venerdì d’estate” di Racconigi. Le attività proposte dai giovani nelle piazze dei Comuni del territorio di competenza della Croce Rossa di Racconigi, sono state legate all’educazione alla corretta alimentazione, all’educazione stradale, all’importanza dell’acqua, al ruolo del volontario CRI, con un breve percorso di “primo soccorso” e simulazioni sui “colpi di calore” estivi, oltre all’ allestimento di stand per il “Truccabimbi” e per una sottoscrizione a premi per l’acquisto di regali natalizi destinati ai figli delle famiglie seguite dal banco alimentare.

Molta importanza riveste il ruolo della formazione per l’addestramento di nuovi volontari e l’aggiornamento degli associati, per i corsi di primo soccorso aziendali e per le attività dei volontari di altre associazioni. Aspetto di grande rilievo è da considerarsi l’attività svolta nelle scuole secondarie di secondo grado con corsi di prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili e di primo soccorso.Ultimo, e non per importanza, i servizi svolti per manifestazioni e gare sportive a garanzia del primo soccorso durante lo svolgimento di tali attività.Impegno e professionalità hanno distinto tre ragazze e due ragazzi che hanno svolto il servizio civile, ai quali, come a tutte le volontarie, ai volontari ed ai dipendenti in forza al Comitato della Croce Rossa di Racconigi, va il ringraziamento più sentito del Consiglio e della Presidenza.Al 31 dicembre 2022 la sede CRI di Racconigi conta 222 volontari, 5 dipendenti autisti soccorritori, 1 dipendente amministrativo ed un parco macchine costituito da 4 ambulanze, 11 fra autovetture e minibus, dei quali 5 attrezzate con sollevatori per carrozzine per disabili.

Il 2023 ha in programma il completamento del restauro dell’ala est della sede di via Priotti, con ulteriori interventi per l’efficientamento energetico oltre al potenziamento del parco auto con l’acquisto di nuovi mezzi per il soccorso, il trasposto infermi e disabili. Ma il 2023 sarà anche l’anno del quarantennale della “nascita” della Croce Rossa a Racconigi.Dalla Croce Rossa di Racconigi è rivolto un grazie ai cittadini, alle aziende ed alle fondazioni che da sempre ci sostengono con donazioni, lasciti e con il contributo del 5x1000.