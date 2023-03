La Nutella è il prodotto "Best of the Best" alla cerimonia di consegna dei Best Brands 2023

Che cosa hanno in comune la Nutella, la Coca Cola, Amazon, Diesel, Samsung, e Fedez? Sono i marchi vincitori del Best Brands 2023, la classifica dedicata ai marchi su cui si sa fare bene l’advertising.

E così, ancora una volta, il prodotto che identifica nel mondo la Ferrero di Alba, è tra i protagonisti di una graduatoria che premia una caratteristica di successo.

La cerimonia, giunta all’ottava edizione, si è tenuta negli studi RAI di via Mecenate a Milano, e, per la precisione ha decretato i vincitori nelle diverse categorie in questo modo: Coca Cola – Best Product Brand, Diesel – Best Growth Brand, Samsung – Best Sustainability Brand, Amazon – Best Phygital Brand, Nutella – Best of the Best.

A ricevere il premio per la Ferrero era presente Alessandro D’Este, amministratore delegato per la Nutella.

Il prodotto Nutella è stato scelto nella rosa delle prime cinque Marche delle altre quattro classifiche, riconosciuto più di altri dai consumatori perché incarna al meglio le quattro aree dei valori relativi all’attenzione nei confronti di un prodotto, alla dinamicità e la capacità di crescere, all’attenzione alla sostenibilità e all’apertura sia al mondo fisico che quello digitale.