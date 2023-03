Mondovì punta a turismo ed eventi con "city branding", un logo e un sito web dedicato [FOTO]

Comunicare meglio per meglio promuovere la città sotto il profilo turistico. E’ l’intento dell’Amministrazione comunale di Mondovì che oggi, lunedì 13 marzo, ha presentato alcune importanti novità riguardanti questo importante ambito della vitta e dell’economia cittadina.



A farlo, con una conferenza tenuta in mattinata in Sala Consiglio, il sindaco Luca Robaldo, insieme agli assessori Francesca Botto (Turismo e Cultura) e Alessandro Terreno (Manifestazioni e sport), presenti numerosi consiglieri comunali, esponenti di Atl del Cuneese (con la direttrice Daniela Salvestrin) e Fondazione Crc, e una folta rappresentanza delle categorie e delle associazioni cittadine impegnate negli ambiti della promozione del territorio, dello sport e del sociale.





"Non so se quello di 'branding' sia il termine più adeguato per definire l’operazione che abbiamo voluto fare – ha spiegato in apertura il primo cittadino –, ma richiama il tema dell’identificazione: cosa è la nostra città, quali sono i suoi punti di forza, cosa ci proponiamo di fare per promuoverne l’immagine dal punto di vista turistico. Ecco, a partire da oggi noi vogliamo fare tutto questo dando un messaggio univoco e identitario, un canovaccio che consenta di riconoscere in modo chiaro il 'marchio Mondovì' anche in occasione di eventi e manifestazioni, dare alla nostra città un’immagine che diventi chiaramente riconoscibile. La dinamica banalmente è quella della Nutella – ha aggiunto Robaldo –: noi non saremo così bravi come il signor Ferrero, ma cerchiamo di ispirarci. La "M" declinata in passato era già un tentativo in questa direzione, ora facciamo un passo in più".







La prima novità è quella che riguarda, appunto, il brand, il marchio. Allo stemma del Comune, introdotto da un regio decreto del 1896 e oggi regolato da un Dpcm del 2011, si affiancherà ora un logo che combinerà il nome di Mondovì a quello che in questo senso è stato scelto come suo simbolo, la torre del Belvedere, i cui elementi stilizzati fanno da orpello alla grafica per un’operazione di branding che punta a unificare la comunicazione riguardante le oltre cento manifestazioni che annualmente vengono organizzate in città.





A illustrarlo alla sala, Anna Olmo e Alessandro Casti, che per conto dell’agenzia di comunicazione Acd hanno lavorato all’operazione: "Un logo serve per identificare la città, cosa che per Mondovì è sempre mancata. Lo abbiamo elaborato in numerosi varianti, articolato in palette colore di modo che possa essere 'aperto’, che non sia problematico per chi deve declinarlo su stampati e materiali informativi". "Se c’è una parola chiave in questo brand – hanno aggiunto – è 'apertura'. Può sembrare più o meno gradevole dal punto di vista grafico, ma ha il pregio di identificare in modo forte la città e il luogo, di consentire un approccio diverso alla città e ai suoi abitanti, esprimendo in questo senso una volontà di chiarezza, di semplicità".

Insieme al brand Mondovì da oggi avrà poi un "claim", riconoscibile nell’hashtag #daldisottoinsu, la cui intenzione è quella di richiamare alcuni elementi che caratterizzano Mondovì e le sue proposte turistiche, dalla sua stessa conformazione urbanistica alla funicolare, dalla torre del Belvedere alle mongolfiere.



"La nuova identità grafica della città servirà innanzitutto a identificare in modo chiaro eventi, manifestazioni ed esperienze organizzate in città – ha spiegato l’assessore Terreno -. Si tratta di oltre 100 appuntamenti, che occupano 165 giornate occupate da eventi, guardando solamente a quelli che gestiamo noi come Comune, per un investimento diretto da parte del Municipio di 326mila euro", mentre conteggiando il sostegno che sulle stesse arriva da altre realtà – a partire dalla Fondazione Crc – si può arrivare a stimare una cifra almeno doppia, come detto dal sindaco Robaldo, intenzionato ora a misurare le concrete ricadute territoriali di questo impegno.

Per intanto il Comune le ha volute riunire in un calendario, quelle manifestazioni, avviando un lavoro che, anche in questo caso, era sinora mancato. "Da gennaio abbiamo contattato tutte le associazioni monregalesi col proposito di stilare il calendario che presentiamo oggi. Possiamo e dobbiamo fare meglio di così, con riguardo alle tempistiche, ma è un bellissimo punto di partenza".



Tra le anticipazioni offerte dall’assessore quella riguardanti la prossima edizione della Fiera di Primavera: "Punteremo a identificare l’iniziativa con l’ambito floreale e con tutto ciò che riguarda piante e fiori. E’ un’intenzione sulla quale vogliamo puntare sempre di più".



Oltre a ricevere il materiale utile per le grafiche delle loro manifestazioni – insieme alle linee guida per il loro utilizzo e a un manuale con indicazioni pratiche per interfacciarsi col Comune con riguardo a tempistiche delle domande, modulistica, normativa e materiali che il municipio può mettere a loro disposizione –, le associazioni e realtà cittadine impegnate nell’organizzazione di eventi potranno ora trovare un’utile cassa di risonanza alle loro iniziative in quella che è la terza importante novità presentata questa mattina. Si tratta del nuovo portale turistico del Comune, raggiungibile alla pagina https://turismo.comune.mondovi.cn.it/ e che si affianca al profilo Instagram ufficiale @cittadimondovi.





L’iniziativa è stata curata dall’assessore Francesca Botto: "E’ punto di partenza – ha spiegato –, siamo voluti partire da qui perché ben consapevoli che c’era un vuoto. Vogliamo che sia una realizzazione a disposizione della città e dei cittadini, di tutti tutti coloro i quali avranno dei suggerimenti e contributi, a partire dagli operatori del settore".



Al suo interno un video che "racconta le attrazioni della città, dalle mongolfiere al borgo antico di piazza, alle possibilità dell’outdoor ai nostri musei. E ancora, la funicolare, le nostre eccellenze gastronomiche: tanti argomenti che potrebbero stuzzicare il turista. La volontà è quella di declinarvi ogni mese le opportunità a disposizione del visitatore. Speriamo possa essere utile per gli operatori del settore, attendiamo i loro contributi. Crediamo molto in Mondovì dal punto di vista turistico e culturale, è una scommessa che ci sentiamo di fare".