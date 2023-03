Poliziotto non riconosce Crosetto e gli chiede i documenti. “Ministro della Difesa? Quindi un collega”

“Lei chi è? Mi dia un documento”. Domanda di rito quando si entra in caserma o in questura, che diventa però alquanto buffa se viene rivolta a Guido Crosetto, ministro della Difesa. E non solo per la carica che ricopre, ma anche per il suo fisico imponente che non può certo passare inosservato.

Se poi a domanda risponde: “Sono Crosetto, ministro della Difesa”, il poliziotto commenta: “Ho capito, un collega”, il siparietto è servito.

A raccontare il fatto è stato lo stesso ministro, su Twitter: “In farmacia entra un’anziana: ‘Cerco mio figlio’. Crosetto chiede spiegazioni e il farmacista racconta che “è la quinta volta che viene: qui non lavora suo figlio”.

“Da due ore - prosegue Crosetto - vagava. Senza idea di dove si trovava. L’accompagno lì vicino, alla polizia. Spiego. Lei chi è? mi dia un documento. Sono il ministro della Difesa. Ah un collega”, riporta Crosetto, che a tutta risposta ha sorriso, dando una pacca sulla spalla al solerte - ma certo poco fisionomista - poliziotto romano.