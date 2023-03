Savigliano, attivo il nuovo Sportello di prenotazione virtuale

D'ora in poi non sarà più indispensabile prendere appuntamenti presso il Municipio di Savigliano via telefono o di persona. È attiva da alcuni giorni la nuova possibilità di prenotazione on-line sul sito internet del Comune per alcuni servizi.

Tre gli uffici coinvolti: l'Ufficio anagrafe, l'Ufficio tributi e l'Ufficio servizi sociali.

Per quanto riguarda il primo è possibile prendere un appuntamento per carte d'identità e cambi di residenza. Alla voce “Tributi” è invece possibile prenotarsi per la Tassa sui Rifiuti (Tari) e l'Imposta Municipale Unica (Imu). Infine, riguardo l'ufficio servizi sociali ci si può far mettere in agenda per Servizi Scolastici e Assistenza, Case popolari e rilascio Isee.

Il procedimento è semplice. Nell'homepage del sito del Comune di Savigliano, alla voce “Obblighi istituzionali”, basta aprire la casella “Prenota un appuntamento”. Cliccando sull'Ufficio interessato inizia la procedura, con cui è possibile selezionare un giorno tra quelli disponibili ed una fascia oraria libera.

Si tratta di un servizio aggiuntivo a quelli precedenti. Per i meno avvezzi alla tecnologia resta comunque la possibilità di prenotare i servizi per via telefonica o in presenza.

«Si tratta – come evidenzia l'assessore all'innovazione Filippo Mulassano – di una nuova possibilità offerta dalla tecnologia per semplificare al contempo la vita dei cittadini e il lavoro del personale comunale. I primi non sono più costretti a chiamare o a doversi recare di persona in Municipio e possono prenotare i servizi in qualunque momento, davanti al proprio pc. I dipendenti, dal canto loro, avranno parte del lavoro semplificato».