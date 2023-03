Una mostra fotografica racconta 40 anni di Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano

Il gruppo di imprenditori premiati in attesa del MAG di Savigliano in programma dal 16 al 19 marzo

Martedì 14 marzo 2023 alle ore 10, presso l’Ala polifunzionale di piazza del popolo a Savigliano, nell’ambito del MAG 2023 – 40a edizione Fiera nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, avrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografica “Scatti di MAG. 40 anni di Fiera della Meccanizzazione Agricola a Savigliano”. L’esposizione, promossa e organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni in collaborazione con il Comune di Savigliano, resterà aperta nei giorni di svolgimento del MAG (da giovedì 16 a domenica 19 marzo) e nei due week end successivi (venerdì 24, sabato 25, domenica 26 marzo e venerdì 31 marzo, sabato 1°, domenica 2 aprile) dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.



“La mostra nasce dal desiderio condiviso con il Comune di Savigliano di celebrare il compleanno della Fiera nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, che quest’anno arriva alla sua 40a edizione e che dall’anno scorso ha un suo nome proprio, MAG – spiega il presidente della Fondazione Ente Manifestazioni, Andrea Coletti -. L’idea di partenza era quella di cominciare raccontando il ‘come eravamo’ attraverso i ricordi e gli scatti fotografici delle prime edizioni, per passare al ‘come siamo’ attraverso un video che racconta le recenti trasformazioni della manifestazione e arrivare infine al ‘come saremo’ dando spazio ai disegni realizzati degli alunni delle scuole del territorio che hanno immaginato come saranno le macchine agricole del futuro. Nelle scorse settimane abbiamo raccolto moltissimo materiale fotografico grazie alla preziosa collaborazione dei giornali locali, degli archivi fotografici pubblici e privati, degli espositori e dei saviglianesi più affezionati alla fiera. Grazie a tutti, vi aspettiamo tutti sotto l’Ala polifunzionale!”.



La mostra, curata da Autorivari che ne ha ideato anche il progetto di allestimento espositivo, sarà divisa in cinque grandi sezioni. La prima racconterà gli anni che vanno dal 1982 al 1988, quando la fiera si svolgeva in centro città, con un rimando indietro nel tempo fino al 1867, data di costituzione del Comizio Agrario di Savigliano. La seconda comprende gli anni dal 1989 al 2007, quando la fiera si è spostata a Borgo Marene dove ha potuto crescere e svilupparsi. La terza sezione darà spazio agli sviluppi più recenti, compresi tra il 2008 e il 2017, quando la fiera si dota anche dei due padiglioni coperti Agrimedia e Ecotech. La quarta sezione è dedicata agli ultimi anni, dal 2018 al 2022, un lasso di tempo breve ma intenso di stravolgimenti, dallo stop forzato a causa del Covid alla nascita del MAG. Infine, la quinta sezione sarà spazio ad una carrellata dei disegni realizzati soprattutto dai bambini, che verranno riprodotti in scala su una doppia parete.