Verzuolo: il sindaco Panero ringrazia e saluta la dipendente Manuela Pagliuzzi

Il Sindaco di Verzuolo GianCarlo Panero, prima dell’inizio del Consiglio Comunale di mercoledì 8 marzo, ha voluto ringraziare con un mazzo di fiori la dipendente Pagliuzzi Manuela Margherita, andata in pensione dal 15 febbraio di quest’anno, per il suo prezioso servizio con impegno e dedizione al Comune di Verzuolo per ben 32 anni, iniziando come puericultrice all’asilo nido nel 1981, poi nel 1982 presso l’Ufficio Protocollo fino al 2016, continuando da gennaio 2017 all’Ufficio Tecnico.



A nome del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale, del Segretario, dei colleghi e dei cittadini un sentito grazie e un augurio di una buona pensione più che meritata.