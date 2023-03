Big Eyes Coin, CryptoTrees e Pinkcoin: l'ascesa delle criptovalute a impatto sociale

Nuove criptovalute come Big Eyes Coin (BIG) hanno portato diverse cause sociali a livelli sorprendenti. La maggior parte delle criptovalute oggi rappresenta generalmente alcune cause sociali. Ad esempio, Big Eyes Coin sostiene la causa della salvaguardia degli oceani e della vita marina. Allo stesso modo, Giveth (GIV) sostiene cause sociali come la povertà, l'assistenza sanitaria e il cambiamento climatico. Le criptovalute con cause sociali sono note anche come criptovalute a impatto sociale.

Poiché il mondo sta affrontando condizioni climatiche estreme a causa della deforestazione e dell'industrializzazione, è giunto il momento di far capire alla popolazione mondiale come combattere il cambiamento climatico. Il mondo delle criptovalute non è affatto indietro su questo tema. Diamo un'occhiata ad alcune delle criptovalute a impatto sociale più popolari.

1. Moneta Big Eyes (BIG)

Big Eyes Coin è una criptovaluta relativamente nuova che deve ancora essere lanciata ufficialmente.

Durante la sua prevendita, la moneta ispirata ai meme dei gatti ha fatto una forte affermazione raccogliendo più di 31 milioni di dollari, diventando così una delle campagne di prevendita più popolari.

Per quanto riguarda la causa sociale, Big Eyes Coin si impegna a proteggere gli oceani e la vita marina da ulteriori distruzioni.

Per sostenere la causa, il team dietro Big Eyes Coin tratterrà il 5% della fornitura di token $BIG in un portafoglio di beneficenza dedicato a enti di beneficenza e conservazione marina.

2. Criptoalberi (TREES)

CryptoTrees (TREES) è una criptovaluta su tecnologia blockchain che invita le persone a piantare alberi, salvare le foreste e guidare la lotta globale contro il cambiamento climatico.

Chiunque può unirsi alla causa guadagnando monete cripto attraverso giochi, iniziative e la partecipazione della comunità.

3. Pinkcoin (PINK)

Pinkcoin (PINK) è una moneta digitale che batte per cause di beneficenza, iniziative e progetti di impatto sociale nell'ambito della sua Pinkcoin Foundation.

La Fondazione PINK fornisce assistenza finanziaria a iniziative che mirano ad affrontare questioni sociali e ambientali, tra cui l'istruzione, la sanità e la povertà.

4. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) potrebbe essere nata come uno scherzo, ma ha preso sul serio le cause sociali.

Ha fatto notizia quando la sua comunità ha raccolto più di 30.000 dollari in Dogecoin per sostenere gli sforzi di raccolta fondi della squadra giamaicana di bob per le Olimpiadi invernali del 2014.

Inoltre, la comunità Dogecoin è stata in prima linea in cause sociali come la fornitura di acqua potabile alle popolazioni dei Paesi del terzo mondo, l'aiuto alle persone colpite da disastri naturali e il sostegno a diverse organizzazioni per il benessere degli animali.

5. Giveth (GIV)

Giveth (GIV) è una piattaforma decentralizzata che consente di effettuare donazioni trasparenti a favore di vari progetti di impatto sociale.

La piattaforma GIV sostiene iniziative di beneficenza e cause sociali, come il cambiamento climatico, la povertà e l'assistenza sanitaria.

6. Moneta Acqua Pulita (CWC)

Clean Water Coin (CWC) è una moneta digitale che mira a mettere in luce la crisi idrica globale.

Lo fa fornendo sostegno finanziario a progetti di acqua pulita in tutto il mondo.

Consente donazioni trasparenti ed efficienti a favore di cause e iniziative legate all'acqua e sostiene l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di fornire acqua pulita e servizi igienici a tutti.

7. SolarCoin (SLR)

SolarCoin (SLR) è una moneta digitale che contribuisce alla produzione di energia solare premiando gli utenti che producono energia solare.

La criptovaluta mira a sostenere la transizione verso le energie rinnovabili e ad affrontare l'impatto ambientale del consumo di combustibili fossili.

Caratteristiche principali delle criptovalute a impatto sociale

Oltre alle otto criptovalute sopra elencate, molti altri progetti di valute digitali sostengono una causa sociale. Per questo motivo sono note anche come criptovalute a impatto sociale. Queste valute digitali sfruttano la tecnologia blockchain per garantire transazioni trasparenti, sicure e decentralizzate, sostenendo al contempo una particolare causa sociale. Ecco alcune delle principali caratteristiche delle criptovalute a impatto sociale.

1. Guidati da uno scopo

Le criptovalute a impatto sociale sono tipicamente progettate per sostenere una specifica causa sociale o ambientale. Il loro scopo è creare consapevolezza su una causa, raccogliere fondi e fornire una soluzione ai problemi della società.

2. Trasparente

Le criptovalute a impatto sociale si basano sulla tecnologia blockchain che è decentralizzata e trasparente. Essa consente una migliore responsabilità e una maggiore trasparenza. Gli utenti di queste valute digitali possono tracciare e verificare l'autenticità di ogni transazione.

3. Guidati dalla comunità

Un'altra caratteristica impressionante delle criptovalute a impatto sociale è il loro approccio orientato alla comunità. Una forte rete di utenti e sostenitori appassionati di una causa sociale svolge un ruolo fondamentale nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulle diverse problematiche dell'umanità. Questa comunità è in prima linea in ogni campagna di raccolta fondi e suggerisce iniziative future per mettere ulteriormente in evidenza una determinata causa.

4. Focalizzate sull'impatto

Le criptovalute a impatto sociale sono progettate per creare un impatto piuttosto che concentrarsi sul profitto. Generano benefici sociali e ambientali piuttosto che puntare solo a generare profitti per i loro investitori.

5. Scalabile

Le criptovalute con una causa sociale scalano rapidamente grazie alla loro natura decentralizzata. Ciò consente loro di avere un impatto più significativo sulle questioni che intendono affrontare.

6. Inclusivo

Il forte sostegno o coinvolgimento della comunità rende le criptovalute a impatto sociale inclusive. Le persone possono partecipare a queste valute digitali da tutto il mondo, il che aggiunge valore al potere delle loro voci.

7. Accessibile

Generalmente è un compito difficile generare fondi per progetti sociali e ambientali. Tuttavia, le criptovalute a impatto sociale risolvono questo problema essendo più accessibili rispetto alle forme di finanziamento tradizionali. Offrono un processo di finanziamento più efficiente e snello e consentono di effettuare piccoli investimenti per creare un impatto maggiore.

Aspetti salienti

Le criptovalute con una causa sociale sono ben posizionate e ben progettate per fornire il sostegno necessario ad alcune delle cause sociali e delle iniziative ambientali più importanti. Sono progettate per guidare il cambiamento sociale e ambientale attraverso l'uso della tecnologia blockchain.

L'ascesa di criptovalute a impatto sociale come Big Eyes Coin creerà una maggiore consapevolezza, organizzerà fondi più consistenti e avrà un impatto più forte su varie cause sociali globali e iniziative ambientali nel tempo a venire.

