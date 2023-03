Big Eyes Coin offre grandi ricompense con il Vault Pin mentre Dogecoin e Shiba Inu lottano per i primi posti in classifica

Il mercato delle criptovalute è stato un campo di battaglia nei mesi successivi al crollo dell'FTX, con molte monete forti che sono state spesso oggetto di scambi. Prima del 2022, la volatilità del mercato era piuttosto stabile, con molte monete in costante rally, che se non mantenevano il loro posto, salivano nei ranghi e mostravano la loro vera potenza. Dogecoin e Shiba Inu sono tra le monete che hanno subito il contagio del crollo del mercato, venendo costantemente scalzate dai loro concorrenti altcoin. Big Eyes Coin , tuttavia, offre agli investitori una pausa dallo stress della volatilità, dando loro la possibilità di guadagnare molto con molti dei suoi vantaggi.

L'incubo di Dogecoin per il cambio di valuta

Dogecoin è sempre stata una moneta forte - in quanto pioniera dei meme coin - su cui investire e ha costantemente attirato l'attenzione di molte celebrità di spicco, la più forte delle quali è Elon Musk. Negli ultimi mesi, la moneta è stata oggetto di continui ribaltoni da parte di Polygon, e da quando Elon Musk ha annunciato il suo ingresso nel settore dell'intelligenza artificiale, la moneta ha subito un crollo.

La moneta ha iniziato l'anno relativamente bene, mantenendosi saldamente all'8° posto, ma è in lotta con Polygon per il primo posto da quando la blockchain ha annunciato i suoi piani per Polygon ID, che creerà un'esperienza più sicura per gli utenti di criptovalute. Dogecoin è tornata al 9° posto e inoltre il tweet di Musk sull'abbandono della moneta non lascia presagire nulla di buono, convincendo ulteriormente gli analisti di criptovalute che una ripresa della moneta è altamente improbabile.

Shiba Inu che si ribalta





Uno dei più forti concorrenti di Dogecoin, Shiba Inu, sta affrontando le sue sfide. Nata come parodia della moneta pioniera, ha ottenuto ottimi risultati nei suoi primi giorni di vita e per un certo periodo è stata in linea con Dogecoin. Anche ora, sembra che la moneta rispecchi il suo predecessore, lottando duramente per il suo rango.

All'inizio del 2022 la moneta ha registrato un piccolo rally, salendo al di sopra di Tron e Litecoin, il che ha suscitato un'aria di speranza nella cerchia degli investitori. In seguito, la moneta si è trovata a combattere con Litecoin, che ha rapidamente scalato le classifiche in un rally imprevedibile, riprendendo poi i suoi posti fino a quando, di recente, è stata detronizzata da Tron. La moneta occupa il 15° posto.

Moneta Big Eyes che sblocca la ricchezza degli investitori

Le monete meme sono sempre state adorate dagli investitori in quanto portano con sé una natura scanzonata rispetto alla tradizionale visione spietata delle criptovalute. Big Eyes Coin ha il potenziale per essere un utente in una nuova era di concetti di monete meme. La moneta offre agli investitori una serie di caratteristiche che vanno tutte a vantaggio dell'utente e gli danno tutte le opportunità possibili di ottenere un profitto.

La piattaforma offre ora agli investitori la possibilità di ottenere loot box gratuiti con un acquisto di 100 o più dollari in token. Le loot box hanno sempre creato un'atmosfera inclusiva, perché hanno permesso agli utenti di investire con un minimo di 10 dollari e di avere la possibilità di vincere molto. L'idea generale è "more for more" - più si acquista, più si può vincere - e offre agli investitori la possibilità di vincere da 1.000 a 1 milione di dollari. Gli utenti possono attivare questa offerta semplicemente utilizzando il pin 819 del caveau con i loro acquisti. Le grandi puntate e i maggiori premi sono garantiti per attirare utenti molto appassionati e affamati di denaro.

Conclusione

Nonostante gli effetti residui del crollo dell'FTX pesino ancora molto sull'andamento del mercato, ci sono ancora piattaforme che stanno facendo il massimo per lottare per il loro diritto a rimanere in cima. Monete come Dogecoin e Shiba Inu sono le monete dominanti nei rispettivi mercati e finiranno per riprendersi una volta passata la tempesta. Inoltre, Big Eyes coin è destinata a cambiare il modo in cui vediamo le criptovalute e probabilmente sarà in stretta competizione con Dogecoin e Shiba Inu.

