Bitcoin aumenta dell'8,70% nonostante il calo degli Stati Uniti della scorsa settimana: una notizia positiva per Dogetti e Lido DAO

La scorsa settimana, Coinbase ha riferito che circa il 45% dei sudcoreani intervistati da Pharos Labs (Kratos) e Coinness aveva previsto un aumento del Bitcoin per la settimana. Sebbene il rialzo abbia richiesto un po' di tempo per manifestarsi - e il rallentamento dell'economia statunitense ha avuto molto a che fare - le loro previsioni si sono comunque rivelate veritiere.

Secondo CoinMarketCap.com, il Bitcoin ha registrato un'impennata dell'8,7% nel fine settimana, con un prezzo attuale di 22.389,23 dollari. L'aumento dei prezzi del Bitcoin suggerisce una maggiore consapevolezza e fiducia nell'intero settore delle criptovalute. Allo stesso tempo, influisce positivamente sulle monete alternative (altcoins), come Dogetti e Lido DAO, in quanto implica che gli investitori vecchi e nuovi hanno una migliore comprensione delle capacità delle criptovalute.

Il Bitcoin sale dell'8,70% circa

Il principio di base dell'economia prevede che se la domanda di beni o servizi supera l'offerta, i prezzi aumentano. Quando l'offerta supera la domanda, i prezzi scendono. Questa regola fondamentale è un ottimo esempio di come il mercato delle criptovalute si stia muovendo dopo la notizia che le principali banche statunitensi, Silvergate e Silicon Valley Bank (SVB), hanno gettato la spugna.

L'annuncio del fallimento della Silvergate Bank il 4 marzo, quello della Silicon Valley Bank il 10 marzo e quello della Signature Bank un paio di giorni dopo hanno attivato un campanello d'allarme nel mondo delle criptovalute. Per questo motivo, i possessori di criptovalute hanno investito e scambiato i loro asset per evitare il mercato in fibrillazione.

Il canale d'informazione americano CNBC osserva che il prezzo del Bitcoin giovedì ha raggiunto il suo massimo da metà agosto dello scorso anno, dopo i record di diminuzione dei prezzi o dei volumi durante il famigerato inverno delle criptovalute. Il rialzo dei prezzi del Bitcoin (BTC) potrebbe anche segnalare che le ondate di notizie scioccanti nell'ambiente FinTech hanno iniziato a placarsi e si stanno quindi assestando.

Dogetti e Lido DAO aumentano di conseguenza

Sulla scia delle imposizioni normative statunitensi e delle notizie di crollo delle banche cripto-friendly, il mercato delle criptovalute sta assistendo a un significativo spostamento (guidato dal Bitcoin) verso le altcoin, afferma Yuya Hasegawa, analista giapponese di Bitbank.

Considerando che le criptovalute sono viste come una commodity, i possessori di criptovalute che hanno fatto trading per evitare potenziali aumenti degli interessi dovuti alle politiche di regolamentazione attuate dalle autorità statunitensi stanno prendendo in considerazione anche le altcoin, tra cui Lido DAO (LDO) e Dogetti.

Come un contagio, dopo l'impennata del Bitcoin, Lido DAO è salito del 20,78% nelle ultime 24 ore, con un prezzo attuale di 2,55 dollari. Allo stesso modo, Dogetti, una moneta emergente a tema mafioso, è in aumento del 4,30%, con un prezzo del token di 0,000291 dollari.

Dogetti è sicuro al 100%!

Sulla scia della recente impennata dei Bitcoin, Dogetti (DETI), che si trova nella sua seconda fase di prevendita, ha raccolto ben 542.498 dollari. Un'ottima notizia per gli amanti delle monete e per coloro che desiderano diversificare il proprio patrimonio finanziario per sfuggire all'attuale e futura recessione economica.

Inoltre, Dogetti è sottoposto a verifiche da parte di partner e leader di fama nel campo della sicurezza delle criptovalute, tra cui Solidity Finance, Coinsult, Soken e SolidProof. Gli audit condotti da queste aziende dimostrano un altro aspetto positivo di Dogetti. Di conseguenza, siete certi che affidare i vostri beni a DETI sarà la vostra migliore decisione.

