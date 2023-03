Bitcoin ed Ethereum recuperano dal calo di venerdì; Dogetti mantiene il trend rialzista

Quando venerdì il prezzo del Bitcoin è crollato sotto i 20.000 dollari, più di 70 miliardi di dollari sono stati spazzati via dal mercato delle criptovalute in 24 ore. L'accenno del presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell a un possibile aumento dei tassi di interesse, la crisi di insolvenza della banca Silvergate e il piano americano di imporre una tassa del 30% sull'elettricità utilizzata per il mining di asset digitali hanno pesato molto sul mercato la scorsa settimana. Tuttavia, il mercato sembra essersi ripreso dalle perdite subite.

La moneta a tema canino Dogetti (DETI) continua ad avere una forte prevendita nonostante le tendenze negative delle attuali condizioni di mercato e rimane positiva per gli investitori.

Bitcoin ed Ethereum affrontano il trend negativo

Cosa c'è di meglio del Bitcoin quando si tratta di investire in criptovalute? Nel corso degli anni questa moneta ha creato fiducia negli investitori grazie alle sue buone performance sul mercato. Ma ogni volta che subisce la volatilità del mercato, la fiducia vacilla e gli investitori sono costretti a riconsiderare le loro opzioni commerciali. Gli eventi che si sono verificati nel mercato delle criptovalute a partire dalla scorsa settimana stanno facendo apparire il bitcoin più vulnerabile alle fluttuazioni del mercato.

Tre anni fa, quando il mercato delle criptovalute ha registrato la sua storica tendenza rialzista nel 2021, il prezzo del Bitcoin ha superato i 65.000 dollari. Al momento in cui scriviamo, però, il prezzo del BTC era scambiato a circa 22.000 dollari. Sebbene il prezzo del BTC sia più alto rispetto all'inizio di quest'anno, vale la pena notare che ha raggiunto prezzi più alti nel periodo intercorso.

Due settimane fa, quando stava per superare la soglia dei 25.000 dollari per la seconda volta quest'anno, la crisi di insolvenza della banca Silvergate ha fatto crollare l'intero mercato delle criptovalute mandando il BTC a scambiare a 22.000 dollari. Mentre la moneta cercava di riprendersi dallo shock, la dichiarazione della banca Silvergate sulla liquidazione volontaria e l'annuncio del governo statunitense su un possibile aumento dei tassi di interesse e una tassa del 30% sui minatori di criptovalute hanno influenzato ulteriormente gli sviluppi del mercato in modo negativo, facendo scendere il valore del BTC sotto i 20.000 dollari. Se tutto ciò non bastasse, un'altra banca californiana, la Silicon Valley Bank, è crollata.

Sia Silvergate che Silicon Valley Bank hanno investito il loro denaro nel Tesoro statunitense, che ha perso valore dopo l'aumento dei tassi da parte della Federal. Di conseguenza, entrambe le banche sono state costrette a vendere le loro obbligazioni con una forte perdita.

Il crollo storico della Silicon Valley Bank ha rischiato di danneggiare non solo il mercato delle criptovalute, ma anche i settori finanziari tradizionali. Ma il governo degli Stati Uniti è intervenuto in tempo per assicurare a tutti i depositanti un rapido accesso al proprio denaro.

Il tweet del presidente degli Stati Uniti Joe Biden del 13 febbraio ha allentato la tensione sul mercato e ha incoraggiato il mercato delle criptovalute a muoversi in verde. Di conseguenza, il prezzo del Bitcoin ha subito un'improvvisa impennata e, al momento in cui scriviamo, era scambiato a 22,5K dollari. Nelle ultime 24 ore ha registrato un aumento del 7,45%. Anche la capitalizzazione di mercato del BTC è aumentata del 9,66%.





Anche Ethereum, la seconda criptovaluta del mercato, è stata influenzata dagli eventi che hanno sconvolto il mercato nell'ultima settimana. Nel giorno in cui è emersa la crisi della Silicon Valley Bank, il prezzo di Ethereum è sceso sotto la soglia dei 1.400 dollari. Ma come il Bitcoin, anche l'Ethereum ha iniziato a scambiare in verde dopo che il governo statunitense è intervenuto per salvare la Silicon Valley Bank. Il 12 marzo, Ethereum ha registrato un aumento del 7,28% del suo prezzo. Il tweet del presidente degli Stati Uniti Biden, che ha assicurato ai depositanti l'accesso al loro denaro, ha avuto una grande influenza sul mercato di Ethereum. A 10 giorni dalla crisi della banca Silvergate, la quotazione di Ethereum è tornata a superare la soglia dei 1.600 dollari.

Dogetti diventa la più credibile

Dopo aver superato la prima fase della prevendita, Dogetti, la nuova moneta meme a tema canino, sta procedendo senza perdere la sua forza rialzista, senza risentire della tendenza negativa che ha prevalso sul mercato la scorsa settimana. Con l'obiettivo di creare una comunità "COME NESSUN'ALTRA", Dogetti ha raccolto più di mezzo milione di dollari.

La gang Dog Mafia offre DogettiNFT nel suo ecosistema che offre agli utenti l'opportunità di possedere beni digitali unici nel mondo delle criptovalute. Gli utenti potranno allevare, far crescere e poi vendere i loro NFT in cambio di fiat o cripto per trarne profitto. DogettiDAO darà agli utenti il diritto di proporre e votare le proposte per lo sviluppo della comunità. Garantisce inoltre trasparenza e responsabilità nel processo decisionale. Sebbene il progetto abbia deciso di imporre una tassa del 6% su ogni transazione, il 2% di questa sarà aggiunto ai portafogli di beneficenza. Un altro 2% sarà speso per il protocollo di riacquisto che ridistribuisce i token nei portafogli degli utenti.

Dogetti è ora controllata da 4 importanti piattaforme di sicurezza blockchain globali. Solid proof, Soken, Coinsult e Solidityfinance hanno verificato gli smart contract di Dogetti. Hanno verificato il Certificato di conformità, valutato la vulnerabilità e testato gli script personalizzati, i codici e il registro SWC. Questo rende Dogetti un progetto più credibile e un'opzione di investimento redditizia.

Nella fase 2 della prevendita una singola unità di DETI, il token nativo dell'ecosistema Dogetti, costa 0,00029 dollari. Gli investitori possono usufruire di un bonus del 25% sull'acquisto dei token DETI utilizzando il codice WISEGUY25. Poiché il progetto è in fase di prevendita, non sarà influenzato dalla volatilità del mercato. Gli investitori potranno risparmiare e guadagnare di più quando Dogetti passerà alle fasi successive della prevendita. Cliccate sul link sottostante per saperne di più su Dogetti.





