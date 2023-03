Cos'è la criptovaluta - Come investire in cripto con Binance (BNB), XRP e Big Eyes Coin

La domanda "che cos'è la criptovaluta" è una delle più frequenti su Internet. Tuttavia, per quanto le criptovalute sembrino essere onnipresenti, molte persone non sanno ancora cosa siano realmente. La criptovaluta è una moneta digitale guidata da una comunità e solitamente decentralizzata. A differenza del denaro tradizionale, le criptovalute non sono sostenute da un governo o da un'altra autorità centrale e sono solo la domanda e l'offerta del mercato a determinarne il valore.

Poiché un numero sempre maggiore di persone si rende conto del suo potenziale di rendimento elevato e di diversificazione del portafoglio, l'investimento in criptovalute ha continuato a crescere in popolarità e seguito. In questo articolo cercheremo di rispondere alla domanda "che cos'è una criptovaluta" e spiegheremo anche come investire in criptovalute, oltre a fornire esempi di alcune monete note come Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) e Big Eyes Coin (BIG).

Che cos'è la criptovaluta?

La criptovaluta è un bene digitale che utilizza la crittografia per proteggere le transazioni e regolare la produzione di nuove unità. Si basa su una rete decentralizzata e peer-to-peer e opera indipendentemente da una banca centrale. È difficile per chiunque modificare o manipolare i dati perché le transazioni sono documentate su un registro pubblico noto come blockchain.

Per convalidare e registrare le transazioni sulla blockchain, gli utenti devono risolvere difficili equazioni matematiche, un processo noto come "mining", per produrre criptovaluta. I minatori ricevono le criptovalute appena create come pagamento per il loro lavoro.

Come investire in criptovalute

Sebbene l'investimento in criptovalute possa essere molto redditizio, si tratta anche di un settore molto rischioso e speculativo. Per capire come investire in criptovalute, è fondamentale condurre uno studio e comprendere i rischi connessi prima di effettuare un investimento.

1. Selezionare un exchange: Binance

Scegliete un exchange di monete tra le numerose opzioni disponibili, come Binance. È fondamentale scegliere l'exchange che meglio soddisfa le vostre esigenze, perché tutti hanno commissioni, interfacce utente e caratteristiche diverse. Tuttavia, Binance è uno degli exchange più affidabili.

2. Creare un account

Dopo aver scelto un exchange, è necessario creare un account inserendo alcune informazioni fondamentali, tra cui il nome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono.

3. Finanziare il conto

Per poter acquistare criptovalute, è necessario finanziare il proprio conto dopo averlo creato. La maggior parte degli exchange accetta bonifici bancari, pagamenti con carta di credito e altri metodi di pagamento.

4. Acquistare criptovalute

Una volta finanziato il conto, è possibile iniziare ad acquistare criptovalute. Ad esempio, acquistate i token XRP sul conto creato utilizzando l'exchange preferito.

5. Salvate le criptovalute in Walet: Big Eyes Coin

Salvando le vostre valute digitali sarà meno probabile che vengano perse o rubate. Potete conservarne una sul vostro computer o su un dispositivo fisico. Inoltre, più si conservano le criptovalute, più queste hanno la possibilità di aumentare il loro valore.

L'esperienza ha dimostrato che è meglio acquistare le criptovalute in anticipo, cioè nella fase di prevendita. Big Eyes Coin è un token attualmente in fase di prevendita e ha guadagnato ben 31 milioni di dollari. In virtù di questa incredibile cifra di prevendita, si è guadagnata le lodi degli analisti del settore e delle parti interessate come la moneta con il futuro più brillante e le maggiori prospettive di diventare un altro gigante del settore.

La criptovaluta più redditizia, che ha sempre dimostrato il suo stile incentrato sugli investitori, sta regalando di più con la sua nuova iniziativa, il "Vault Pin". La sua recente offerta di lancio del 200%, che è stata di fatto uno dei più grandi bonus di criptovaluta della storia, ha visto una marea di investitori approfittarne.

A seconda dell'importo speso, gli investitori possono ora utilizzare il pin del caveau per ottenere una Loot Box gratuita. Gli investitori possono ora ricevere la loro ricompensa inserendo il codice caveau "819" se acquistano token attraverso il sito web di Big Eyes per almeno 100 dollari.

Verdetto finale

Il tempo sta per scadere, quindi agite in fretta e approfittate di questa offerta bonus! A causa dell'offerta limitata nel tempo, gli utenti si stanno già affollando sul sito web di Big Eyes Coin per richiedere il loro.

Se gli utenti spendono 100 dollari, avranno diritto a un Saver Tin pieno di gettoni BIG del valore di 1.000 dollari. Dopo aver speso 1.000 dollari, gli utenti riceveranno una Cute Box, che potrebbe aiutarli a guadagnare fino a 10.000 dollari di gettoni BIG. Spendendo 5.000 dollari si accede al Kitty Vault, dove si possono guadagnare fino a 25.000 dollari di gettoni BIG! Ricordate che la password del Vault deve essere 819.

Il più grande bonus di criptovaluta è proprio qui!

Per saperne di più su Big Eyes Coin (BIG):

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/