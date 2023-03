Grandi novità nel mondo delle criptovalute - Bitcoin in ripresa, Musk abbandona Dogecoin, Big Eyes Coin restituisce il denaro

Le criptovalute sono notoriamente volatili e forse è per questo che le persone ne sono attratte. L'imprevedibilità può essere una benedizione e una maledizione, come vedremo con una criptovaluta in calo e di nuovo in ripresa, con un importante evangelista delle criptovalute che abbandona del tutto il campo (o forse no) e con un'inaspettata storia di successo nell'arena delle meme coin.

Il Bitcoin si riprende?

Il padrino delle criptovalute potrebbe finalmente essere in ripresa dopo un periodo di difficoltà. Il suo prezzo è in rialzo dal 13 marzo, con un guadagno del 5,3% a 21.582 dollari. Ciò può essere attribuito alla stabilizzazione del mercato delle criptovalute dopo il panico per le crisi bancarie e il sostegno delle agenzie statunitensi al settore bancario.

Il Bitcoin è stato creato dal misterioso Satoshi Nakamoto, che voleva eliminare gli intermediari dal processo di transazione. Secondo le sue parole, il Bitcoin permette di "inviare pagamenti online direttamente da una parte all'altra senza passare attraverso un'istituzione finanziaria".

Il Bitcoin rimane la più grande criptovaluta al mondo, con un valore di mercato totale che supererà i 1.000 miliardi di dollari nel 2021. Nonostante alcuni crolli negli ultimi anni, la moneta ha creato una comunità globale che la usa, la commercia e la investe nella vita quotidiana.

Dogecoin in calo nonostante l'appoggio di Elon Musk

Brutte notizie per i fan di Dogecoin: la moneta è scesa di oltre il 90% dal suo picco di 0,738 dollari a 0,0738 dollari. DOGE ha registrato un'impennata di popolarità dopo i frequenti tweet e i consensi di Elon Musk, amministratore delegato di Tesla/SpaceX/Twitter. Il 3 marzo 2023, il multimiliardario ha twittato: "Mi occupavo di criptovalute, ma ora mi sono interessato all'IA". Molti hanno interpretato questa frase come una freddezza di Musk nei confronti delle criptovalute, ma dato l'uso delle virgolette, è più probabile che stesse prendendo in giro le persone che passano dalle criptovalute all'IA.

La caduta di Dogecoin è probabilmente dovuta alla sua mancanza di utilità nel mondo reale. Il suo valore si basa sulla speculazione, non sull'utilità, quindi ci si aspetta una flessione.