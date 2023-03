Il traguardo di 31 milioni di dollari di Big Eyes Coin promette grandi ritorni, mentre Shibarium di Shiba Inu e Polygon ID dovrebbero migliorare il loro ecosistema

La criptovaluta è stata l'invenzione che ha rivoluzionato il modo in cui guardiamo alla finanza e investiamo il nostro denaro e, come tale, le innovazioni che sono seguite lavorano per il miglioramento sia del sito che dell'utente. Shiba Inu e Polygon hanno recentemente introdotto aggiornamenti che migliorano l'esperienza dell'utente e le prestazioni della piattaforma, mentre Big Eyes Coin continua ad attrarre il sostegno degli investitori, entusiasti di vedere il potenziale della moneta quando arriverà sul mercato. Tutte queste novità sono destinate a cambiare il futuro delle criptovalute.

Shibarium: L'aggiornamento di domani

Sebbene Shiba Inu (SHIB) sia nata come una battuta rivolta a Dogecoin, la sua natura competitiva non è uno scherzo. Shiba Inu ha costruito un ecosistema che porta molti benefici ai suoi utenti e ha raccolto una comunità che sostiene fortemente la moneta.

L'aggiornamento di Shibarium ha il potenziale per lanciare Shiba Inu in una nuova era di operazioni. È stato creato per migliorare la funzionalità della blockchain di Ethereum, la piattaforma che ospita Shiba Inu. Funziona come una blockchain di livello 2 - una struttura secondaria aggiunta a un'altra blockchain - e mira a potenziare la scalabilità di Ethereum e a migliorare la velocità delle transazioni. Il risultato sarà che Shiba Inu mostrerà commissioni di transazione più elevate a costi ridotti e, oltre a creare una piattaforma più decentralizzata per una migliore liquidità, probabilmente farà aumentare il valore della moneta.

Polygon ID: Privilegiare l'anonimato, migliorare l'usabilità

Fin dagli albori della tecnologia moderna, la cybersicurezza, o meglio la sua mancanza, è sempre stata una grande preoccupazione nei circoli di investimento a causa dell'elevato rischio che comporta. Con l'emergere di un numero sempre maggiore di piattaforme, il rischio di furto di informazioni aumenta notevolmente, in quanto queste piattaforme richiedono costantemente pezzi di informazioni personali che possono essere facilmente accessibili e utilizzate in modo improprio. Polygon (MATIC) ha sviluppato una soluzione a questo problema.

Polygon ID è la funzionalità di Web3 che limita in modo significativo il rischio di furto d'identità online, creando processi in cui non è richiesta alcuna informazione personale per la verifica delle transazioni. Il sistema utilizza prove a conoscenza zero per consentire agli utenti di verificare la propria identità o le proprie informazioni in modo sicuro, senza che queste vengano trasmesse ulteriormente lungo il canale. Inoltre, questo ha ridotto i costi, i tempi e i processi per i nuovi utenti della piattaforma e offre all'utente una maggiore flessibilità sull'utilizzo delle sue informazioni personali.

Big Eyes Coin: Il traguardo dei 31 milioni di dollari e i vantaggi per gli utenti

Big Eyes Coin (BIG), sebbene sia ancora in fase di prevendita, si è costantemente rivelata una delle monete preferite dagli investitori, guadagnando oltre 31 milioni di dollari rispetto all'obiettivo di 50 milioni. Questo traguardo testimonia la fiducia degli investitori nel potenziale della moneta. Inoltre, la moneta offre molte opportunità di profitto che gli utenti possono sfruttare al massimo prima che venga lanciata sul mercato.

L'ultima di queste è quella di ricevere un loot box gratuito ogni 100 dollari spesi in gettoni. I loot box comprendono premi che vanno da 1.000 a 1 milione di dollari e quando gli utenti acquistano la loro quota di gettoni, hanno l'opportunità di vincere utilizzando il pin 819 del vault. Gli utenti possono spendere un minimo di 10 dollari solo per le loot box; tuttavia, più si investe in gettoni, più vantaggi si ricevono e si possono anche combinare le box per ottenere ulteriori premi. Ad esempio, se si spendono 6.000 dollari si riceve una Kitty vault, del valore massimo di 25.000 dollari, e una Cutebox, del valore massimo di 10.000 dollari.

L'obiettivo è quello di moltiplicare il più possibile l'investimento degli utenti. Grazie a promozioni come queste, gli investitori possono farsi un'idea della forza che la moneta detiene e possono rimanere ottimisti sul fatto che avrà una performance fenomenale sul mercato più ampio.

Conclusione

Con il progredire della criptovaluta, l'usabilità e i vantaggi per gli utenti sono diventati estremamente importanti, ma la sicurezza è un fattore cruciale, poiché le persone si fidano sempre meno delle piattaforme online. I potenziali utenti sono sempre alla ricerca delle migliori opportunità che portino loro il massimo profitto in modo sicuro e, pertanto, le piattaforme dovranno concentrarsi sulla creazione di uno spazio sicuro per i propri utenti e offrire le migliori esperienze.





