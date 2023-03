Mentre Dogetti si prepara alla sua storica prevendita con l'apertura della fase 2, i mercati di Bitcoin ed Ethereum salgono dell'8%

Lunedì le criptovalute hanno registrato un'impennata, invertendo i cali della sessione precedente. Al momento in cui scriviamo, la capitalizzazione di mercato si è attestata a 1,02 trilioni di dollari, con un volume di 71,62 miliardi di dollari rispetto al giorno precedente, registrando un guadagno dell'8,33% nelle 24 ore. La dichiarazione sul piano del governo per salvaguardare tutti i depositanti della Silicon Valley Bank ha fatto aumentare il valore di molte criptovalute nelle ultime 24 ore. Di conseguenza, dopo essere sceso al livello più basso da gennaio, il Bitcoin ha superato la soglia dei 22.000 dollari. La criptovaluta è aumentata di quasi il 10% in un solo giorno.

Nel corso dell'ultima settimana, i leader di mercato Bitcoin ed Ethereum hanno subito perdite significative, ma non sono stati gli unici: quasi tutte le criptovalute più importanti sono scese di percentuali a due cifre. Il crollo della banca di criptovalute Silvergate ha inizialmente scosso i mercati. Silvergate, che aveva 14,3 miliardi di dollari di depositi totali e 16 miliardi di dollari di attività all'apice del boom delle criptovalute nel 2021, è crollata a 6,2 miliardi di dollari e 11,3 miliardi di dollari alla fine del 2022. La notizia ha scatenato un crollo su tutta la linea, che ha fatto scendere la capitalizzazione di mercato di tutte le criptovalute sotto i 1.000 miliardi di dollari.

L'attuale umore positivo del mercato è dovuto principalmente al fatto che i regolatori federali hanno lasciato intendere che i depositi dei clienti della Silicon Valley Bank potrebbero essere recuperati. La notizia ha migliorato il sentimento degli investitori promettendo una maggiore liquidità del mercato. Gli ulteriori rimedi normativi della SVB accerteranno lo slancio. Anche se ci sono nuovi ingressi nel mercato, Dogetti (DETI) è ancora popolare e si sta espandendo costantemente nello spazio dei meme.

Bitcoin: un'impennata

Dopo essere crollato al punto più basso in gennaio, il Bitcoin, la valuta virtuale più grande e più importante, è aumentato del 9% a 22.384,11 dollari. Il suo valore di mercato è di 434,8 miliardi di dollari. Il volume degli scambi è stato di quasi 32,3 miliardi di dollari.

All'inizio del fine settimana si trovava esattamente al livello di supporto di 20.000 dollari, ma lunedì è salita fino a superare i 22.000 dollari.

Ethereum - La seconda criptovaluta più grande

Ethereum, noto anche come Ether, è la seconda più grande valuta virtuale e di recente è aumentato dell'8,7% a 1.592 dollari con una capitalizzazione di mercato di quasi 196,54 miliardi di dollari. Gli scambi di Ethereum sono stati pari a quasi 12,98 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore. Con un volume di scambi di 24 ore pari a 1602 dollari e 122,37 milioni di monete ETH in circolazione, Ethereum è in crescita del 6,12%.

Dogetti lancia la sua prevendita e inizia la Fase 2

Dogetti (DETI), una nuovissima criptovaluta, si prepara a battere il record di prevendita e a conquistare la corona. Lo scopo del token è quello di trasferire ricchezza nell'ecosistema Defi e dare ai suoi possessori un senso di comunità e di scopo.

Il nuovissimo token ERC 20, Dogetti (DETI), è stato creato sulla Blockchain di Ethereum per favorire la crescita e lo sviluppo a lungo termine dei suoi proprietari. I titolari di Dogetti, noti anche come Dogetti Family, possiedono e gestiscono Dogetti. Lo scopo del progetto è quello di creare un ecosistema resiliente e stabile che abbia applicazioni nel mondo reale.

Gli investitori di criptovalute sono incuriositi da questa nuova criptovaluta perché ritengono che Dogetti sia una delle monete più stabili disponibili nonostante la volatilità del mercato. Il fatto che Dogetti sia in grado di condurre un'incredibile prevendita e che stia offrendo ai suoi primi investitori un ROI del 300% serve già a dimostrare la sua stabilità di fronte alle turbolenze del mercato. Ogni moneta DETI valeva 0,00007 dollari all'inizio della prima fase, ma all'inizio della seconda fase della prevendita valeva 0,00029 dollari.

Secondo lo sviluppo in corso di Dogetti, si prevede che entro la quinta fase ogni DETI darà ai suoi investitori un ritorno del 900% sul loro investimento. Finora sono stati raccolti 542.303 dollari su 4.000.000. Inoltre, gli utenti potranno trarre regolarmente profitto dalle commissioni di transazione della piattaforma.

Dogetti può essere l'opzione migliore se avete intenzione di investire in criptovalute e siete alla ricerca di quelle più affidabili.

