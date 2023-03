Quali campagne social ha condotto il brand Zalando?

Gli italiani associano Zalando Privé principalmente a un vasto assortimento di prodotti, prezzi vantaggiosi e grandi sconti regolari.

Ciò non sorprende, perché secondo le statistiche degli esperti della piattaforma promo-codes.it con promozioni e coupon, la piattaforma offre ogni anno circa 500 promozioni per diverse categorie di prodotti, il che rende Zalando Privé uno dei negozi più apprezzati in Italia.

Ma parlando di piattaforma, non bisogna fermarsi solo a Zalando Prive codici sconto. Questo non è solo un portale redditizio e conveniente per i clienti, ma anche un rappresentante socialmente responsabile dell'industria della moda.

Le novità sostenibili di Zalando

Per l’evento Zalando Sustainability Award Primavera/Estate 2022, il fashion designer Nikolaj Storm ha sviluppato una capsule collection con attenzione al design circolare. Questo si è rivelato sempre più necessario perché il ciclo vitale dei prodotti ha un forte impatto ambientale. Si parte quindi dalla scelta dei materiali, passando poi per la produzione vera e propria e infine al riciclo.

La collezione di Nikolaj Storm, composta da 13 pezzi, è chiamata SYNTHESIZER e si ispira a colori fluorescenti e il suono di beat elettrici e techno, con materiali come il nylon. Nikolaj ha scelto questi materiali per sensibilizzare l’opinione pubblica e cambiare la percezione sui capi sintetici, producendo una collezione di fibre sintetiche riciclate come poliestere, lycra e altre fibre elastiche. L’uso di queste ultime garantisce al prodotto una durata maggiore nel tempo, inoltre è anche più semplice riciclare i materiali senza perderne qualità. Questi materiali sono generalmente utilizzati per i capi sportivi, ma devono trovare applicazione anche in altri ambiti, secondo Storm.

Il design circolare

Zalando ha adottato questi criteri di sostenibilità, lanciando il programma nel 2023 per permettere a tutti i fashion designer dell’industria di creare qualcosa in grado di dare un’immagine positiva del brand, avendo al tempo stesso un impatto minore sui cicli di produzione. Tuttavia, per rientrare in questo programma i criteri sono molto specifici e vanno seguiti con attenzione: i prodotti devono essere riciclabili, sicuri, devono durare nel tempo e potenzialmente anche essere riparati. Tutto deve provenire da una filiera ben identificabile e rientrare naturalmente nel ciclo del design circolare di poc’anzi.

Zalando quindi ha dato un input davvero importante, è quindi importante anche sostenere il brand in queste sue iniziative e sta anche al consumatore “votare” per le giuste cause con il proprio portafoglio e pertanto premiando tutte le compagnie che si impegnano nel sociale e nel rendere il pianeta libero dall’inquinamento.