In Valle Stura sei incontri itineranti su tematiche per gli anziani

Con il mese di marzo inizierà in Valle Stura, un ciclo di sei incontri itineranti su temi di particolare interesse per persone anziane, familiari o persone di riferimento, con l’obiettivo di confrontarsi insieme ed avere la possibilità di dialogare con diverse figure professionali che si occupano di anzianità. L’iniziativa si colloca all’interno del progetto “Nuovi Mondi - Anziani e Comunità”.

Il primo incontro si terrà giovedì 16 marzo, a Vinadio, presso il salone parrocchiale, alle ore 20. Interverranno Nadia Lovera (OSS) ed Enrico Cervella (fisioterapista) per affrontare il tema della mobilizzazione e dell’igiene.

Tutti gli incontri si svolgeranno il giovedì sera dalle 20 alle 22. Dopo quello di Vinadio, i successivi appuntamenti saranno giovedì 23 marzo ad Aisone con “Tecnologia questa sconosciuta”, il 30 marzo a Demonte “Dai primi segnali alla diagnosi di demenza”, il 13 aprile a Moiola “Farmaci, deglutizione e gestione dei farmaci in sicurezza” , ancora giovedì 20 aprile a Gaiola con “Amministratore di sostegno” ed infine il 27 aprile a Roccasparvera “Le fatiche emotive del caregivers”.

Per avere maggiori informazioni sulle attività proposte e in caso di difficoltà per gli spostamenti è possibile rivolgersi ad Alessia Bagnis, educatrice professionale della Cooperativa sociale Emmanuele, al 327 926 8399 oppure a Marta Cortese, assistente sociale, al 0171 334647