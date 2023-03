Terres Monviso Outdoor Festival 2023, presente lo Stura River Village & Rafting

Gaiola in Valle Stura - STURA RIVER VILLAGE & RAFTING parteciperà al Terres Monviso Outdoor Festival che si terrà a Saluzzo dal 17 al 19 marzo.

"La nostra presenza sarà nell'area esterna del Festival", spiega Paolo Camurati, titolare del centro in Valle Stura - sarà un'opportunità per promuovere lo Stura River Village, il Centro Sportivo Stiera-Rafting e il nostro BiciGrill, punto ristoro, noleggio e ricarica e-bike".

Durante l'apertura per le scuole del venerdì, STURA RIVER VILLAGE & RAFTING sarà a disposizione per organizzare giornate di full immersion nella natura della Valle Stura. L'obiettivo è far conoscere le bellezze della zona e le attività che possono essere svolte all'interno del centro sportivo, come il rafting, il noleggio di biciclette elettriche e la possibilità di gustare i piatti tipici del luogo al BiciGrill.

Paolo Camurati e il suo staff invitano tutti a visitare il loro stand durante il Terres Monviso Outdoor Festival e a scoprire le opportunità di avventura e relax che STURA RIVER VILLAGE & RAFTING ha da offrire.