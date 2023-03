L'agriturismo Isorella di Cherasco svela il menù di Pasqua

Oggi vi presentiamo il nostro ristorante, l'Agriturismo Isorella di Cherasco (via Isorella 37), aperto nei giorni festivi e nei giorni feriali a pranzo, preferibilmente con gradita prenotazione.

In cucina vi è mamma Marica ed il giovane figlio Umberto, in sala è presente la figlia Carlotta. Marica è custode delle ricette tradizionali trasmesse dai genitori e dai nonni, Umberto è un giovane cuoco diplomato all’Accademia alberghiera di Alba con esperienze in alcuni ristoranti del territorio ed ora impegnato con entusiasmo nell’attività di famiglia; Carlotta è laureata in lingue ed accoglie i clienti con sorriso e gentilezza mettendoli a loro agio e raccontando loro i piatti tipici piemontesi preparati in cucina.

Le materie prime, di ottima qualità, con cui sono prodotti derivano dall’agriturismo stesso e da aziende agricole limitrofi. Sicuramente da assaggiare la battuta con nocciole e scaglie di parmigiano, la lingua e le acciughe con il bagnetto verde, la sfoglia di tomino piemontese ,i tajarin al ragù di salsiccia di Bra, il coniglio al Barbera con noci e olive, il bunet, le pesche ripiene con cacao e amaretti. Per Pasqua ecco già pronto il nostro menù.

Potrete degustare il tutto nell’ampia sala interna o nella graziosa saletta vetrata, affacciata sul giardino fruibile da tutti gli ospiti.