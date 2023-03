Lega in piazza per tesseramento e raccolta firme contro lo stop ai motori diesel

La Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo sarà in piazza in tutti i principali centri della Granda il fine settimana del 18 e 19 marzo e quello successivo.

L'occasione sarà il lancio del tesseramento 2023 e la raccolta firme per fermare lo stop nel 2035 ai motori diesel e benzina.

"Una raccolta firme che continuerà nelle settimane successive e che parte dalla necessità di tutelare in Italia oltre 70 mila posti di lavoro - commenta il Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio - L'iniziativa europea volta a incentivare l'elettrico al momento, grazie all'intervento del Ministro Matteo Salvini, è stata temporaneamente fermata, ma l'obiettivo della nostra raccolta firme è stoppare del tutto un'iniziativa che andrebbe a penalizzare uno dei principali settori produttivi del nostro paese. Sostenibilità e riduzione delle emissioni assolutamente sono valori da portare avanti, ma a condizione di percorsi condivisi e volti a tutelare la nostra economia. I gazebo presenti in tutta la Provincia di Cuneo, per i quali sin da ora

ringrazio i nostri militanti per l'organizzazione, saranno l'occasione per una importante campagna tesseramento a sostegno del nostro Segretario Matteo Salvini e di quanto sta facendo di buono al governo la Lega".

"Il tesseramento per un Movimento come la Lega rappresenta da sempre un importante valore - continua Bergesio - a testimonianza della costante vicinanza e del radicamento sul territorio. Una presenza costante e risposte sui temi che ci caratterizzano da sempre, grazie anche all'importante attività di governo

coordinata dal nostro Vicepremier Matteo Salvini".

I gazebo della Lega il prossimo fine settimana saranno, tra gli altri a: Cuneo, Fossano, Bra, Saluzzo, Savigliano, Alba, Mondovì, Borgo San Dalmazzo, Ceva, Garessio, Cortemilia, Busca, Barge.