A Dronero, nella zona della boccifila (Oltremaira) è scomparsa, dallo scorso 7 marzo, Perla, una gatta di tre anni.

La sua padrona, Paola Conte, è disposta a dare una ricompensa a chiunque la trovi. "Non si allontana mai, potrebbe essere chiusa in un garage o in una cantina", avvisa Paola, da contattare al 333/5296789