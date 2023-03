Dai banchi di scuola nasce il progetto ambientalista dei giovani di Manta

"Ringrazio questo gruppo di ragazzi - dichiara il sindaco Paolo Vulcano - che con il loro esempio dimostrano, a noi adulti, che nel nostro paese ci sono giovani dinamici e intraprendenti a cui sta a cuore il futuro della nostra città, giovani che si adoperano e si mettono in gioco per rendere l'ambiente in cui vivono più pulito e di conseguenza più accogliente.”

"A Manta - proseguono - vive un forte senso di comunità e la stessa 'passione civile' è avvertita dai molti giovani, che sempre più si stanno impegnando nell'associazionismo e nel volontariato. A nome dell'amministrazione comunale voglio rivolgere un sentito ringraziamento per la loro disponibilità a pensare agli altri in un momento storico come questo dove l'individualismo sta dilagando. Con questi piccoli gesti, che per noi amministratori sono grandi, i ragazzi riescono a portare nella nostra piccola cittadina significativi cambiamenti, nella speranza che possa essere di buon auspicio per il coinvolgimento di sempre più giovani in attività come questa".