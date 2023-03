A Cuneo saggio di presentazione del 47° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”

Saggio di presentazione del 47° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi” nel Salone d’onore del Palazzo di Città, nel capoluogo di provincia. Presente donna Lydia Sarti, che ha gradito particolarmente il ricordo dello scomparso marito da parte della presentatrice Roxana Morcosanu, della consigliere Carla Santina Isoardi, in rappresentanza della Amministrazione comunale, di Romolo Garavagno, quale coordinatore della manifestazione nazionale, per l’impegno del sen. Adolfo Sarti, Ministro della P.I., nella istituzione della Cattedra Principale dei Conservatori Musicali italiani per la Chitarra, prima solo “secondaria”.

Il sindaco di Pamparato, Franco Borgna, ha evidenziato l’impegno della sua Amministrazione nel favorire le attività musicali classiche, sia nell’ambito del Festival dei Saraceni, come in quello del concorso della Chitarra e nei Corsi di perfezionamento nell’estate. Il vice Presidente cuneese della Fondazione CRC, avv. Collidà, ha fatto presente l’impegno dell’ente per sostenere iniziative di alto valore culturale.L’esecuzione dei solisti e del duo Marlon Adriano e Ludovica Ambrogio (violino), ha meritato gli applausi, per la perfetta tecnica e l’impegno interpretativo. Simpaticissimo e maturo, per la sua giovanissima età, di appena 11 anni, Mattia Pittaluga di Imperia.

Eccezionali il borgarino Nicolò Bertano, con un difficile opera contemporanea, Camilla Melis di Brescia, per la cura complessiva armoniosa, Lorenzo Ottviani, squisitissimo e raffinato nel componimento da alto Concerto. Assai meritevole anche nella fase solista, Marlon, che ha voluto proporre pure la stupenda “Chatedral”, dell’indio paraguegno Barrios Mangorè.