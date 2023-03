"Musica, calcio, la ferrovia delle Meraviglie: Alessandra, ti ricordiamo in tante occasioni"

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Alessandra Witzel.



***



Alessandra, non pensare che ti ricordiamo negli anniversari della tua scomparsa (già due anni son volati via), davvero troppo prematura.



Ti ricordiamo spesso. In tante occasioni. Ci basta sentire una canzone di Renato Zero, leggere una notizia su di lui, l’annuncio di un concerto suo o di qualche sua «cover», che subito ci ricordiamo che tu eri una delle sue «sorcine» più convinte.



Il Milan vince uno scudetto, dopo un decennio, e ci scopriamo a pensare «Come sarà contenta Alessandra». Salvo ricordarci, subito dopo, che non ci sei più, e sembra ancora irreale. Che ci fermiamo o meno, il pensiero che nel piccolo «cimiterino» c’è la tua tomba ci attraversa la mente ogni volta che passiamo a Spinetta, tranquilla frazione tra Peveragno e Cuneo.



Andiamo nella Valle Roja ancora con tanti segni della alluvione, e ricordiamo la tua battaglia per raccogliere voti, far nominare quella ferrovia «Luogo del cuore». E per te lo ero, sul percorso tra la Provincia Granda e la Riviera, la Costa Azzurra, dove avevi trovato un mondo davvero adatto a te, tra spiagge e cronache on line, quella mondanità nella quale eri del tutto a tuo agio. Dove, purtroppo, ti sei addormentata senza risvegliarti, dopo un malore improvviso. Era primavera e ci stavamo lasciando alle spalle il peggio della «Pandemia», in quel marzo 2021.



Ti ricordiamo quando vediamo una di quelle macchine sportive che ti piacevano tanto (e ti hanno portato anche nell’ultimo viaggio «in Riviera»).



Soprattutto ti ricordiamo quando riusciamo ancora a trovarci, magari per una delle nostre cene, noi che ti conoscevamo, parenti ed amici, con te che sei stata così importante per aggregarci (noi tutti così diversi, che forse non ci saremmo incontrati mai, od almeno frequentati poco).



Ma soprattutto ti pensiamo quando vediamo giocare a tennis (che sei stata una delle giocatrici cuneesi migliori) o a calcio femminile. E’ lì che hai dato il meglio, con Eva Callipo, partite dalle vostre cronache calcistiche. La tua «vita breve» ha coinciso con la netta ascesa del calcio praticato dalle donne. Un tempo era visto con molta sufficienza, roba da «ragazze originali, che «potevan far pallavolo o danza classica». Ora è «professionistico», in diretta in televisione, con la nazionale, di Sara Gama e Barbara Bonansea, seguita quasi quanto quella dei maschi. Nel lavoro tuo e di Eva vi è un po’ di merito per questo.



Il vostro «Calcio Femminile» di Cuneo era di «Serie A» e quando avete ceduto i «diritti», che nel settore le spese son sempre salite, avete fatto entrare «in gioco» la Juventus di Torino, con la «prima squadra», facendo crescere tutto il movimento nazionale. Nella «Granda» lasciate una ottima «scuola».



Ti ricordiamo quando sentiamo dei «Memorial» dedicatiti, quando passiamo dal campo da calcio che ti hanno intitolato, e mai c’era stato il nome di una donna, che, per di più, si occupava (anche) di calcio femminile, su una simile struttura sportiva, a Cuneo.