Continua il momento magico del Bra di Roberto Floris, che punta a disputare i playoff (ormai praticamente certi) da protagonista.

La cinquina rifilata al Fossano segna la sesta vittoria consecutiva dei giallorossi, tutte senza subire reti (un solo gol subito nelle ultime dieci dall'ottimo Ujkaj).

Scatenato (l'ex) Simone Menabò, autore di una tripletta, la prima in carriera in Serie D. Per l'attaccante sono 13 in campionato.

Nel video le dichiarazioni post partita di mister Floris e Menabò