Sci di fondo, Coppa Italia Rode: doppietta cuneese nell'inseguimento skating

Un cielo leggermente velato e neve primaverile hanno fatto da cornice alla seconda e ultima giornata di gara a Falcade (Belluno). Dopo l’individuale in tecnica classica, oggi i fondisti si sono confrontati nella prova a inseguimento skating sulla pista “Pietro Scola”, in uno degli ultimi atti della Coppa Italia Rode 2022-2023.

Tra gli Junior, Davide Ghio non è riuscito a concedere il bis, cedendo di un nulla il primo posto al poliziotto cuneese Martino Carollo, autore di un gran recupero dalla quarta posizione e capace di salire sul gradino alto del podio in 50’56’’6. Il fondista delle Fiamme Gialle ha visto così sfuggire la vittoria nella volata finale, chiudendo in seconda posizione per mezzo secondo (50’57’’1), mentre Denis Doliana delle Fiamme Oro ha agguantato il terzo posto (51’02’’3), risalendo dalla quinta piazza. In top 10 Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime) che chiude con un distacco di 2'07''1 dal vincitore.

Al femminile, Irene Negrin (Prali) chiude all'8° posto nella gara vinta dall'americana Nina Schamberger che taglia il traguardo in 47'30''8.

Stesso podio, ma posizione diverse tra gli Aspiranti, con Gabriele Matli autore di una fantastica doppietta. L’atleta delle Fiamme Gialle ha ancora una volta dominato la gara, realizzando il miglior tempo di giornata e tagliando così il traguardo in solitaria con il tempo di 53’30’’1. Dopo il terzo posto del giorno precedente, il cuneese Alessio Romano dei Carabinieri ha conquistato la seconda posizione (54’44’’8), seguito da Niccolò Giovanni Bianchi dello Sporting Club Livigno (54’48’’5), che aveva chiuso secondo l’individuale. Edoardo Forneris (Alpi Marittime), grazie ad una positiva prestazione, chiude al 5° posto con un distacco di 1'52''4. In top 20 entra Alberto Rigaudo (Alpi Marittime) che chiude al 19° posto, mentre Gabriele Norbiato (Alpi Marittime) è 54°.

Podio immutato al femminile, con l’altoatesina Marit Folie del Sesvenna, che ha trovato lo spunto vincente per aggiudicarsi anche la seconda gara, chiudendo la sua prova in 38’32’’3. Due decimi di secondo hanno beffato la piemontese del Pragelato Beatrice Laurent che, di nuovo, ha raccolto un secondo posto (38’32’’5), mentre Marie Schwitzer è andata a completare il podio (39’37’’5). Anna Giraudo (Alpi Marittime) ha chiuso al 29° posto.

Nella categoria Senior è nuovamente Davide Graz che sale sul gradino più alto del podio: il fondista delle Fiamme Gialle non ha avuto problemi a imporsi nettamente anche nell’inseguimento, tagliando il traguardo con il tempo di 48’34’’2. Sfida all’ultimo metro per conquistare la seconda posizione tra Martin Coradazzi e il finanziere Elia Barp, autore del miglior crono nella prova odierna. Alle fine, è stato l’atleta dell’Esercito ad avere la meglio in 49’08’’2, precedendo così di un soffio Barp (49’08’’6).

Il piemontese Daniele Serra (Esercito) ha chiuso al 9° posto tagliando il traguardo in 50'00''5 a 1'26''3 da Graz.

Tra le U23 Elisa Sordello (Alpi Marittime) dietro a Federica Cassol.