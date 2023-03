Sport & Scuola: basket 3vs3, al palazzetto di Fossano la fase zonale dei campionati studenteschi

Si è svolto martedì 7 marzo, presso il palazzetto dello sport di Fossano, la fase zonale dei campionati studenteschi di pallacanestro 3vs3 organizzata dall'istituto Vallauri e dall'istituto Ancina di Fossano.

Alla manifestazione hanno preso parte le categorie Juniores maschili, Allievi maschili e Allieve femminile degli istituti: Vallauri Fossano, Ancina Fossano, Vasco Beccaria Govone, Giolitti Bellisario e Cigna-Baruffi-Garelli di Mondovì e Baruffi di Ceva.

L'istituto Vallauri ha partecipato al torneo iscrivendo due squadre Juniores maschili, due squadre Allievi maschili e una squadra Allieve femminile.

La classifica finale del torneo recita:

Categoria Juniores

1°: Vallauri Fossano

2°: Giolitti di Mondovì

3°: liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì

Categoria Allievi maschile:

1°: Vallauri Fossano A

2°: Vallauri Fossano B

3°: liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì

Categoria Allieve femminile:

1°: Baruffi Ceva

2°: Vallauri Fossano

3°: liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì.

"Complimenti a tutti i ragazzi/e dell'istituto Vallauri per l'ottimo piazzamento. Ringraziamento doveroso a tutti i ragazzi e docenti che hanno preso parte al torneo in modo leale e sportivo; menzione particolare per i docenti di Scienze Motorie dell'Istituto Vallauri ( prof. Alessandrini Aldo; Mondino Alberto e Ballatore Andrea) e del Liceo Ancina ( prof. Fiorito Andrea) per l'ottima organizzazione della manifestazione."