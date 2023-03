Tennistavolo: TT Alba A promossa in D1

TT Alba A vince il campionato ed è promossa in D1.

L'ottavo successo stagionale per 5-1 contro TT La Fenice Asti, conquistato in trasferta a Portacomaro nell'11ª e penultima giornata di campionato D2 Girone G, porta TT Alba A a 18 punti in classifica, +4 dalla seconda.

Un distacco che significa primato e matematica certezza della promozione, una serie D1 che per Tennis Tavolo Alba mancava da 6 anni.

La formazione albese scesa in campo (da sinistra in foto): Riccardo Deiana (1 punto realizzato), capitano Elisa Giacosa (2 punti), Giacomo Giamello (2 punti, 88% di vittorie in D2).

E' stato un incontro caratterizzato da partite combattute nelle quali TT Alba A ha avuto la meglio con concentrazione e costanza, conquistando questa vittoria netta e decisiva. Prossima ed ultima giornata di campionato D2 sabato 15 aprile ad Alba insieme a TT Alba B, che ha invece osservato il turno di riposo in serie D3.

TT Alba promuove il tennis tavolo: allenamenti lunedì 18:30-20:15, lunedì-mercoledì 20:30-22:15, palestra Palashuttle Montessori, prova gratuita.

Contatti: ttalba@tiscali.it, facebook.com/tennistavoloalba, instagram.com/tennistavolo_alba.