A Dogliani 'Il clima non è più quello di una volta': l'incontro tra Tartaglia e il Fridays for Future Cuneo

Venerdì 17 marzo alle ore 21 presso la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi”, ultimo appuntamento con “Biblioteca Contemporanea 2023: Terrestre. Idee e progetti per curare il pianeta”, iniziativa organizzata dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Dogliani. “Il clima non è più quello di una volta” è il titolo dell’incontro che vedrà intervenire il Prof. Angelo Tartaglia ingegnere nucleare e fisico, già professore presso il Politecnico di Torino e il giovane portavoce di Fridays for future Cuneo, Luca Bellini con altri ragazzi del movimento.



Spunto del dibattito sarà la presentazione del libro di divulgazione scientifica “Clima. Lettera di un fisico alla politica” (Edizioni Gruppo Abele) di Angelo Tartaglia e della graphic novel “Il grande squilibrio, Come evitare un disastro climatico” (Becco Giallo) illustrata da Marta Gerardi e curata da Raul Pantaleo e Angelo Tartaglia.



Che cosa sono e cosa comportano i cambiamenti climatici? Quali sono i fattori che li producono? Che senso ha realizzare grandi opere quando dovremmo ridurre i consumi di metano per immettere meno CO2 in atmosfera? I due libri, dati alla mano, cercano di dare una risposta sulle reali priorità e sulle strade da percorrere per limitare i danni provocati da decenni di sfruttamento della Terra, di superficialità e di incompetenza.



Due stili letterari differenti e due generazioni a confronto per discutere di cambiamento climatico e per renderci consapevoli che una crescita senza sosta è incompatibile con le leggi della natura e ogni politica, per essere sostenibile, deve prenderne atto.



Angelo Tartaglia, è stato professore di Fisica presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino. E’ membro dell’istituto Nazionale di Astrofisica. A esteso i suoi studi ai problemi dell’energia, dei modelli di sviluppo, della pace e del disarmo. Si occupa di impatto delle attività umane sull’ambiente.



Friday for future, è un movimento internazionale di protesta per la Giustizia Climatica, composto da persone che organizzano e partecipano a manifestazioni in cui chiedono e rivendicano azioni politiche atte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. L'organizzazione delle proteste e del movimento è iniziata quando la svedese Greta Thunberg ha organizzato tutti i giorni del mese di agosto 2018 un'azione di protesta sedendosi al di fuori del Riksdag, con un cartello che recitava Skolstrejk för klimatet (lett. "sciopero scolastico per il clima"). Il suo slogan Fridays For Future ha attirato l'attenzione mondiale, ispirando gli studenti delle scuole di tutto il mondo a scioperare per il clima.