Bra, la super campionessa Sofia Goggia al Caffè Letterario giovedì 16 marzo

Tifosi di Sofia Goggia ne abbiamo? Ecco, preparatevi, perché dalle piste di sci, carica di medaglie (oro olimpico nel 2018) e coppe (quella del mondo in discesa libera appena conquistata), l’azzurra vola sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”.

Per la gioia dei fan, la 30enne fuoriclasse bergamasca racconterà le sue emozioni sportive tra gioie e dolori, intervistata dalla giornalista Silvia Gullino nella nuova puntata del Caffè Letterario in calendario giovedì 16 marzo, alle ore 21.

Una vita da film quella di Sofia che, dopo l’impresa del dicembre 2022 a Saint Moritz in cui vinse la discesa libera con una mano rotta (e operata), è stata epica alle ultime Olimpiadi invernali: in 23 giorni è passata dallo sconforto di un infortunio, alla medaglia d’argento di Pechino.

Questo il bilancio aggiornato della straordinaria carriera di Sofia Goggia. Giochi olimpici: oro in discesa a Pyeongchang 2018, argento in discesa a Pechino 2022. Mondiali: bronzo in gigante a Saint Moritz 2017, argento in superG ad Aare 2019. Coppa del Mondo: miglior piazzamento nella classifica generale, terza nel 2017.