Volley femminile A1. Cuneo batte in rimonta Pinerolo, Caravello: "La giusta ricompensa per il lavoro in palestra di un gruppo incredibile"

La Cuneo Granda S.Bernardo si impone, in rimonta, nel derby con la Wash4Green Pinerolo centrando la terza vittoria consecutiva.

Cuneo vince 3-1 (16-25/25-19/28-26/25-22) e può esultare con gli oltre 2000 spettatori presenti al palazzetto.

Tra le protagoniste del match il libero di Cuneo Lara Caravello e l'ex Adelina Ungureanu.

Le dichiarazioni post partita delle due giocatrici.

LARA CARAVELLO, LIBERO CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Una vittoria di squadra che è la giusta ricompensa per il lavoro in palestra di un gruppo incredibile. Tre punti importanti; la classifica è molto corta. Le squadre che stanno sopra di noi hanno perso qualche punticino. Adesso ci aspetta una serie di partite difficili, ma ci faremo trovare pronte. Nel terzo set abbiamo capito che potevamo farcela e abbiamo dato il 100% per portarlo a casa».

ADELINA UNGUREANU, SCHIACCIATRICE WASH4GREEN PINEROLO «Purtroppo anche oggi non siamo riuscite a mettere giù la palla nei momenti clou; nelle prossime partite dovremo cercare di essere incisive nelle fasi chiave e provarci fino alla fine. Ci sono ancora dodici punti a disposizione; sarà il campo a decidere se ci salveremo. Giocare in questo palazzetto è sempre una grande emozione».