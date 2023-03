Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì/Villanova supera il Chisola e si riscatta

Immediato riscatto del VBC Mondovì/Villanova che rispetta appieno il pronostico e piega per 3-0 (20-25,9-25,14-25) il Chisola, centrando in tal modo il quindicesimo successo stagionale sulle 17 gare sino ad ora giocate. In classifica generale le prime quattro hanno tutte incamerato i 3 punti e pertanto nulla è cambiato, con il Racconigi che è sempre in vetta con 47 punti, il Val Chisone secondo con 43, il VBC ed il S. Paolo Torino terzi, ma i monregalesi sono avanti per aver ottenuto un numero complessivo di successi maggiore (15 contro 13).

"Nel primo set – commenta al termine Massimo Bovolo – siamo partiti un po’ contratti, poi, vinto il parziale, ci siamo sciolti e la partita non ha più avuto storia, vincendo con pienissimo merito. Ora dobbiamo subito concentrarci sulla prossima partita contro l’ ArtiVolley, una formazione giovane e molto fisica, che cercherà in tutti i modi di metterci in difficoltà e conquistare qualche punto. Noi dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo sin dall’ avvio, forzando in tutti i fondamentali ed evitando di commettere errori gratuiti che andrebbero soltanto a complicare l’ andamento del match. Alla fine della regular season mancano ancora 5 gare, che devono essere tutte affrontate come fossero delle finali: d’ ora in avanti contano solo i 3 punti.”

Perdurando l’ assenza dell’ infortunato Paganelli e con capitan Fabiano non al meglio, Massimo Bovolo è partito con Penta in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Garello in banda, Bertano e Caldano centrali, Fenoglio e Basso liberi, inserendo Bessone e Berutti.

Nel primo set il VBC, pur partendo un po’ contratto, sta comunque sempre in vantaggio (6-4, 12-9). I monregalesi mantengono sempre un discreto margine di sicurezza sui padroni di casa (19-14, 22-17), chiudendo in scioltezza 25-20. Nella seconda frazione il VBC Mondovì/Villanova parte forte e per il Chisola diventa molto difficile reggere il ritmo avversario (6-2,11-3,19-16). Dentro Bessone per far rifiatare Garelli ed i monregalesi chiudono con un più che eloquente 25-9. Anche nel terzo set il VBC, con Bessone, Berutti ed il libero Basso stabilmente in campo, sta sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (10-5,14-8, 18-12), chiudendo senza alcuna difficoltà 25-14.

Sabato alle 20.45 il VBC Mondovì/Villanova ospiterà al Pala Tomatis l’ ArtiVolley Collegno, attualmente quinto con 28 punti, frutto di 9 vittorie ed 8 sconfitte. Per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di conquistare i 3 punti per continuare la corsa verso i play-off e per arrivare al meglio allo scontro diretto di sabato 25 marzo a Torino contro il S. Paolo.

CHISOLA- VBC MONDOVI’/VILLANOVA 0-3 (20-25,9-25,14-25)

VBC MONDOVI’/VILLANOVA: Fabiano (K), Penta, Genesio, Garelli, Garello, Bertano, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Bessone, Berutti, Maccagno. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.