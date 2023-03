Atletica, Festa del Cross di Gubbio: ottimo terzo posto per Elena Abellonio

Due medaglie individuali per il Piemonte alla Festa del Cross di Gubbio, entrambe al femminile.

Elisa Palmero (Esercito) è argento nel cross lungo (8km), alle spalle di Nadia Battocletti, mentre nella categoria juniores, Elena Abellonio (Atl. Alba), al primo anno di categoria, coglie un ottimo terzo posto.

UOMINI

CROSS LUNGO. Enrico Martino Oddone (Atl. Giò 22 Rivera) chiude al 51mo posto, 62mo Filippo Rossi (Battaglio CUS Torino). Sono loro i primi due piemontesi in classifica. Nella categoria promesse, 14mo Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), al primo anno di categoria (68mo assoluto); alle sue spalle, 27mo Alessandro Cafasso (Battaglio CUS Torino), 28mo Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita).

CROSS CORTO. Dieci secondi separano Luciano Spettoli (Atl. Alessandria) dal terzo gradino del podio nella categoria promesse. L’alessandrino si deve accontentare così del quinto posto (21mo nella classifica generale), nono Thomas Floriani (Sport Project VCO), 30mo nella classifica assoluta dove c’è da segnalare anche il 27mo posto di Ossama El Kabbouri (Battaglio CUS Torino) e il 44mo di Nicolò Daniele (Atl. Canavesana).

STAFFETTA 4X1GIRO. In questo caso sono diciotto i secondi che negano il podio alla Sport Project VCO. Stefano Pazzinetti, Simone Beltrami, Thomas Floriani e Marco Giudici chiudono così al quarto posto, comunque ottimo piazzamento. In classifica anche GAV (Perelli, Inglima Alessandro e Cristiano, Caretti), 17ma, Vittorio Alfieri Asti (Ippolito, Menniti, Lombardo, Guarna), 25ma, Atl. Pinerolo (Bertone, Bardelli, Rolando, Aimar), 36ma.

JUNIOR. Migliore dei piemontesi è Davide Rapallo (Battaglio CUS Torino), 26mo, seguito da Francesco Mazza (Atl. Saluzzo), 30mo al primo anno di categoria. Un piazzamento nei primi cinquanta classificati lo ottengono anche Simone Beltrami (Sport Project VCO), 34mo, Tommaso Olivero (Atl. Saluzzo) 36mo, e il suo compagno di club Amorin Gerbeti 46mo, Stefano Monticone (Vittorio Alfieri Asti) 50mo.

ALLIEVI. Decimo Alessandro Cena (Atl. Canavesana), seguito dal campione italiano cadetti 2022 Simone Abbatecola (Sport Project VCO), undicesimo. Pietro Ruga (Sport Project VCO) è 19mo, mentre il suo compagno di club Stefano Pazzinetti è 32mo. Da segnalare ancora il 26mo posto di Christian Piana (ASD Gravellona VCO) e il 30mo di Diego Poletto (Bugella Sport).

DONNE

CROSS LUNGO. Sorride questo primo scorcio di stagione ad Elisa Palmero. La pinerolese, dopo aver conquistato il primo febbraio scorso la Corrida di San Gimignano (corsa su strada), ed aver messo a segno buoni risultati nelle prove nazionali di cross, a Gubbio torna sul podio tricolore, seconda solo a Nadia Battocletti, al momento inarrivabile (un minuto il distacco tra le due). Chiude invece al sesto posto Giovanna Selva (Carabinieri), seguita da Valeria Roffino (Fiamme Azzurre), nona. Da segnalare anche il 18mo posto di Sonia Mazzolini (GAV). Giornata no, invece, per Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino), costretta al ritiro. Nella classifica promesse 10ma Silvia Zampaglione (Battaglio CUS Torino), seguita dalle portacolori dell’Atl. Vercelli 78 Annamaria Gozzano, 18ma, e Sofia Camoriano, 20ma.

CORTO. Migliore delle piemontesi è Miriana Ramat (Atl. Susa Adriano Aschieris), 18ma. 29ma Ludovica Megna (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari). 22ma assoluta e sesta tra le promesse è invece Martina Brangero (Atl. Alba); buon piazzamento per lei, al primo anno di categoria.

STAFFETTA 4X1GIRO. Non è lontano il podio per l’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari, che si deve però accontentare del quinto posto: Silvia Signini, Matilde Bonino, Arianna Reniero e Ludovica Megna chiudono così a dieci secondi dal quarto posto, più lontano il terzo posto, a oltre trenta secondi. In classifica anche US La Salle Giaveno (Patrone, Cavalli, Puttero, Vignolo), 19ma, e Atl. Castell’Alfero (Boero, Capello, Baglieri, Paolin), 24ma.

JUNIOR. Ottima prestazione di Elena Abellonio (Atl. Alba), che, al primo anno di categoria, conquista il terzo posto, difendendo il bronzo dall’attacco di Adele Roatta (Bracco) che chiude con sei secondi di ritardo; nella classifica generale, è la prima atleta al traguardo del suo anno (2005). Ben si comporta anche la sua compagna di club Margherita Vignolo, settima. Nelle prime venti posizioni anche Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino), 17ma, Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), 19ma; 21ma Priscilla Ravera (ASD Dragonero).

ALLIEVE. Migliore delle piemontesi Elena Tagliente (Battaglio CUS Torino), 22ma. Nelle prime trenta anche Silvia Signini (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), e Alessia Pozzi (GSD Genzianella), 28ma. Nelle prima cinquanta troviamo poi Francesca Girardi (Atl. Pinerolo), 33ma, Linda Perone (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), 48ma, e Giulia Gattino (Sisport), 49ma.

CAMPIONATO DI SOCIETA’. In evidenza la Sport Project VCO che conquista il quarto posto nella classifica combinata maschile e sale sul podio nel CdS Allievi conquistando il secondo posto; per la società ossolana completano il quadro l’11mo posto nella categoria juniores e il 24mo tra gli assoluti. L’Atletica Saluzzo è quinta nella classifica juniores maschile, stesso piazzamento per l’Atletica Stronese-Nuova Nordaffari tra le junior donne, mentre tra le allieve, la società biellese è 11ma.