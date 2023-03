Busca, un mazzo di fiori per i cento anni di Maria Barra

Cent’anni in bellezza: è davvero così per Maria Barra, che oggi li ha compiuti in salute, nella sua casa in frazione Rosata Raffo, cirdondata da figli e nipoti. Alla festa hanno preso parte anche il sindaco Marco Gallo, che le ha donato un mazzo di fiori a nome dei suoi concittadini, e il parroco don Roberto Bruna.



Nata niente meno che a Parigi, la sua vita è poi trascorsa in realtà fra la valle Varaita e Busca. I genitori, emigrati Oltralpe come molti valligiani dell’epoca, erano ritornati in Italia quando Maria aveva appena quattro anni. E’ lei stessa a raccontare: “Mia mamma, Maria Garzini, era di Sampeyre, mio padre era di Gilba. Avevano provato l’avventura, ma poi pensarono bene di tornare a casa. In valle ho trovato marito e, appena ventenne, in piena guerra, nel ‘43, mi sono sposata con Pietro Fino e siamo andati ad abitare a Melle”.



In seguito le cose della vita li hanno portati a Busca, con i loro tre figli Costanzo, Secondo e Anna, prima, nel '64, in frazione San Chiaffredo e poi, dal 1970, in Roata Raffo, nella casa che ancora abita, Vedova dal 1997.



Altri due buschesi classe 1923 sono ancora in vita e aspettano di festeggiare il fortunato traguardo.